ABD Konut Fiyatları Yükseliyor Ama Hız Yavaşlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Konut Fiyatları Yükseliyor Ama Hız Yavaşlıyor

Eylülde ABD konut fiyatları yıllık %3,9 arttı, ancak artış hızı azalmaya devam ediyor.

26.11.2024 18:17
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NEW ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 3,9 yükselirken, konut fiyatlarının artış hızında yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti.

S&P CoreLogic Case-Shiller, eylül ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9'luk artış kaydetti.

Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızında yavaşlamanın sürdüğüne işaret eden endeks, ağustosta yıllık yüzde 4,3 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,6 yükseldi.

Son bir yılın en düşük artışını gören endeks, yüzde 4,7 olan piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Endeks, ağustos ayında yüzde 5,2 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 7,5 yükseldi.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 7,1 ile Cleveland ve yüzde 6,9 ile Chicago oldu. Konut fiyatlarının yüzde 0,2 arttığı Denver ise en düşük yıllık artış görülen şehir olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Denver, Emlak, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Konut Fiyatları Yükseliyor Ama Hız Yavaşlıyor - Son Dakika

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