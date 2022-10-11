ABD'li tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi düşüşünü sürdürdü - Son Dakika
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ABD'li tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi düşüşünü sürdürdü

11.10.2022 19:04
ABD'li tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi düşüşünü sürdürdü

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin eylülde azalmaya devam ederek bir yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin eylülde azalmaya devam ederek bir yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

New York Fed, eylüle ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi eylülde 0,3 puan azalışla yüzde 5,4'e geriledi.

Geçen yılın eylül ayından bu yana en düşük seviyeye inen kısa vadeli enflasyon beklentisi, haziranda yüzde 6,8 ile rekor seviyeye yükselmesinin ardından temmuzda yüzde 6,2'ye ve ağustosta yüzde 5,7'ye düşmüştü.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi aynı dönemde 0,1 puan artarak yüzde 2,9'a çıktı.

Bu dönemde hafif artış gösteren orta vadeli enflasyon beklentisi, haziranda yüzde 3,6 seviyesini görmesinin ardından temmuzda yüzde 3,2'ye ve ağustosta yüzde 2,8'e gerilemişti.

Hanehalkı harcamalardaki artışa ilişkin beklenti ise aynı dönemde 1,8 puan azalışla yüzde 6'ya gerileyerek anketin yapılmaya başlandığı Haziran 2013'ten bu yana en büyük aylık düşüşünü kaydetti.

ABD'de eylül enflasyonu perşembe günü açıklanacak

ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda beklentilerin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 8,3'e yavaşlasa da tahminlerin üzerinde kalmıştı.

Ağustosta gıda ve barınma fiyatlarındaki artış benzin fiyatlarındaki düşüşü gölgelemişti.

ABD'de perşembe açıklanacak eylül enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 8,1 artarak önceki aylara kıyasla yavaşlama göstermeye devam etmesi yönünde.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'li tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi düşüşünü sürdürdü - Son Dakika

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