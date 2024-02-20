ABD, LockBit ile İlişkili İki Kişiyi Yaptırım Kapsamına Aldı

Ekonomi

NEW ABD, finans sektörüne yönelik fidye yazılımı saldırılarından sorumlu olan Rusya merkezli LockBit ile ilişkili iki kişiyi yaptırım kapsamına aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın, ABD'ye, müttefiklerine ve ortaklarına fidye yazılımı saldırıları düzenleyebilen LockBit gibi gruplar için güvenli bir liman sunmaya devam ettiği öne sürüldü.

LockBit'in geçen yıl Çin Sanayi ve Ticaret Bankasına (ICBC) yapılan fidye yazılımı saldırısından sorumlu olduğuna işaret edilen açıklamada, ABD'nin siber suçlarla mücadelede mevcut tüm yetki ve araçları kullanmaya kararlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ABD'nin Rusya merkezli fidye yazılımı grubu LockBit'e bağlı iki kişiye yaptırım uyguladığı belirtilerek, bu kararın, ABD Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ülkenin uluslararası ortaklarıyla devam eden işbirliğinin sonucunda geldiği bildirildi.

Bu kişilerden ilkinin, Ivan Gennadievich Kondratiev olduğu ifade edilen açıklamada, Kondratiev'in, LockBit'e bağlı alt grup "National Hazard Society"nin lideri olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Artur Sungatov'un da Lockbit fidye yazılımı grubunun üyesi olduğu ve grubun fidye yazılımı saldırılarına aktif olarak katıldığı kaydedildi.