ABD-Meksika İkili Görüşmeleri Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD-Meksika İkili Görüşmeleri Tamamlandı

30.05.2026 00:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve Meksika, USMCA anlaşması için ilk ikili görüşmeleri tamamladı; ticaret açığı azaltılacak.

NEW ABD ile Meksika, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın (USMCA) Ortak Gözden Geçirme sürecine ilişkin ilk ikili görüşmeleri tamamladı.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, ABD'nin görüşmeleri, Meksika ile olan dış ticaret açığını azaltma ve Amerikan tedarik zincirlerini güçlendirme hedefleriyle tamamladığı bildirildi.

Müzakerecilerin, Meksika'da gerçekleştirilen ilk tur sırasında otomotiv menşe kuralları, çelik ve alüminyum ile ekonomik güvenlikle ilgili öncelikli konuları ele aldığı belirtilen açıklamada, iki ülkenin tıbbi cihazlar, ilaç, kozmetik ürünleri ve diğer sektörleri güçlendirmek adına mevzuat uyumluluğunu artırmak için işbirliğini ilerletmenin önemini kabul ettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, 16-17 Haziran'da başkent Washington'da yapılacak ikinci turda bu görüşmelerin sürdürüleceği ve tarım ile eşit rekabet koşullarının ele alınacağı belirtildi.

Görüşmelerin üçüncü turunun ise 20 Temmuz haftasında Mexico City'de gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, "ABD, USMCA'nın ABD'li üreticilere, çiftçilere, hayvancılara, işçilere, hizmet sağlayıcılara ve her ölçekten işletmeye fayda sağlamasının ve üçüncü ülkelerin bundan haksızca faydalanmasının önlenmesinin önemini vurgulamaya devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Sonora, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD-Meksika İkili Görüşmeleri Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozüyük’te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı Bozüyük'te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı
Öcalan, İmralı’da ailesiyle görüştü Öcalan, İmralı'da ailesiyle görüştü
Giresun’da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi Giresun'da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi
Zonguldak’ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı
Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Kastamonu'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri’de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı Kayseri'de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

23:26
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası’dan yine kararsız ayrıldı
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası'dan yine kararsız ayrıldı
23:05
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
22:59
CHP Genel Merkezi’ne Kılıçdaroğlu’nun “Şimdi arınma zamanı“ yazılı posteri asıldı
CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı
21:48
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos’ta kuruyor
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor
21:14
Zeytinin tanesini 50 liraya satan şahsa idari para cezası
Zeytinin tanesini 50 liraya satan şahsa idari para cezası
21:11
UAEA Başkanı Grossi: İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan’da depolanabilir
UAEA Başkanı Grossi: İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan'da depolanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 01:05:56. #7.12#
SON DAKİKA: ABD-Meksika İkili Görüşmeleri Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.