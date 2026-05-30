ABD-Meksika İkili Görüşmeleri Tamamlandı

NEW ABD ile Meksika, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın (USMCA) Ortak Gözden Geçirme sürecine ilişkin ilk ikili görüşmeleri tamamladı.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, ABD'nin görüşmeleri, Meksika ile olan dış ticaret açığını azaltma ve Amerikan tedarik zincirlerini güçlendirme hedefleriyle tamamladığı bildirildi.

Müzakerecilerin, Meksika'da gerçekleştirilen ilk tur sırasında otomotiv menşe kuralları, çelik ve alüminyum ile ekonomik güvenlikle ilgili öncelikli konuları ele aldığı belirtilen açıklamada, iki ülkenin tıbbi cihazlar, ilaç, kozmetik ürünleri ve diğer sektörleri güçlendirmek adına mevzuat uyumluluğunu artırmak için işbirliğini ilerletmenin önemini kabul ettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, 16-17 Haziran'da başkent Washington'da yapılacak ikinci turda bu görüşmelerin sürdürüleceği ve tarım ile eşit rekabet koşullarının ele alınacağı belirtildi.

Görüşmelerin üçüncü turunun ise 20 Temmuz haftasında Mexico City'de gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, "ABD, USMCA'nın ABD'li üreticilere, çiftçilere, hayvancılara, işçilere, hizmet sağlayıcılara ve her ölçekten işletmeye fayda sağlamasının ve üçüncü ülkelerin bundan haksızca faydalanmasının önlenmesinin önemini vurgulamaya devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.