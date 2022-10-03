Televizyon yıldızı Kim Kardashian'a kripto para paylaşımı sebebiyle 1,26 milyon dolarlık ceza - Son Dakika
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Televizyon yıldızı Kim Kardashian'a kripto para paylaşımı sebebiyle 1,26 milyon dolarlık ceza

03.10.2022 17:30

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, bir kripto varlığı yasa dışı şekilde tanıttığı gerekçesiyle televizyon yıldızı Kim Kardashian'a 1,26 milyon dolarlık para cezası kesti. Kardashian'ın söz konusu paylaşım için 250 bin dolar ödeme aldığı ifade edildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) yapılan açıklamada, Kardashian'ın EthereumMax tarafından sunulan ve satılan kripto varlığın tanıtımı için ücret aldığını açıklamadan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu kaydedildi. Kardashian'ın yasa dışı şekilde kripto varlığı tanıttığı suçlamaları karşısında anlaşma yoluna gittiği belirtilen açıklamada, 1,26 milyon dolarlık cezayı ödemeyi ve komisyonun devam eden soruşturmasında iş birliği yapmayı kabul ettiği aktarıldı.

250 BİN DOLAR ÖDEME ALMIŞ

Açıklamada, Kardashian'ın Instagram hesabından EthereumMax tarafından sunulan kripto varlıklar hakkında bir paylaşımda bulunması için kendisine 250 bin dolar ödendiğini açıklamadığının tespit edildiği bildirildi. Kardashian'ın paylaşımının, potansiyel yatırımcıların EMAX tokenleri almalarına yönelik talimatları içeren EthereumMax web sitesi bağlantısını içerdiği belirtilen açıklamada, Kardashian'ın federal menkul kıymetler yasalarının ilgili hükümlerini ihlal ettiği kaydedildi.

"TÜM YATIRIMCILAR İÇİN DOĞRU DEĞİL"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEC Başkanı Gary Gensler, "Bu dava, ünlülerin veya influencerların kripto varlıklar da dahil olmak üzere yatırım fırsatlarını desteklediğinde, bu yatırım ürünlerinin tüm yatırımcılar için doğru olduğu anlamına gelmediğini hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu. Gensler, yatırımcıları kendi finansal hedefleri ışığında bir yatırımın potansiyel risklerini ve fırsatlarını değerlendirmeye teşvik ettiklerini vurguladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Televizyon yıldızı Kim Kardashian'a kripto para paylaşımı sebebiyle 1,26 milyon dolarlık ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Televizyon yıldızı Kim Kardashian'a kripto para paylaşımı sebebiyle 1,26 milyon dolarlık ceza - Son Dakika
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