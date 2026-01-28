FED, faizi sabit bıraktı - Son Dakika
Ekonomi

FED, faizi sabit bıraktı

FED, faizi sabit bıraktı
28.01.2026 22:03  Güncelleme: 22:33
ABD Merkez Bankası, politika faizini, beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 3.50-3.75 seviyesinde sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası, faizi yüzde 3.50-3.75 seviyesinde sabit bıraktı.

FED FAİZİ SABİT BIRAKTI

ABD Merkez Bankası (FED), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED, beklentiler dahilinde faizi yüzde 3.50-3.75 seviyesinde sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada, yılın ilk toplantısındaki söz konusu kararın 2'ye karşı 10 oyla alındığı belirtildi.

"İŞSİZLİK ORANLARI, İSTİKRAR İŞARETLERİ GÖSTERİYOR"

Açıklamada, Fed Yönetim Kurulu Üyeleri Stephen Miran ve Christopher Waller'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana oldukları için karşı oy kullandıkları aktarıldı. Mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin "sağlam bir hızda" genişlemeyi sürdürdüğüne işaret ettiği belirtilen açıklamada, istihdam artışı düşük seviyelerde kalırken, işsizlik oranının bazı istikrar işaretleri gösterdiği kaydedildi.

"ENFLASYON YÜKSEK KALMAYA DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, enflasyonun ise bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek seyrini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, bankanın hedeflerini desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığının yüzde 3,5-3,75 aralığında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

FAİZ, PEŞ PEŞE ÜÇ İNDİRİMİN ARDINDAN SABİT BIRAKILDI

Fed, geçen yılın ilk beş toplantısında politika faizini sabit tutarken, eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puan indirime gitmişti. Böylece Fed, geçen yıl art arda üç faiz indirimi yapmasının ardından bu yılın ilk toplantısında politika faizini sabit tuttu.

