ABD Merkez Bankası Tutanakları Sonrası New York Borsası Düşüşle Kapandı

Ekonomi

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının yayımlanması sonrasında günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,51 azalarak 39.671,04 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 azalışla 5.307,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 kayıpla 16.801,54 puana geriledi.

Faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğine dair endişelerle pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğu, 30 Nisan- 1 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Tutanaklar, son verilerin dezenflasyon sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini gösterdiğini ve bazı banka yetkililerin gerekmesi halinde faiz oranlarını artırmaya açık olduğunu ortaya koydu.

Fed tutanaklarında, "Bazı yetkililer, enflasyona yönelik risklerin gerektirmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırma isteğinden bahsetti." ifadesi kullanıldı.

Bankanın tutanaklarının yayımlanmasının ardından ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,43'e yükselirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50'ye geriledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,01'e inerek, üst üste üçüncü haftada düşüş kaydetti. Mortgage başvuruları ise geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 1,9 arttı.

ABD'de ikinci el konut satışları da nisanda yüzde 1,9 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Bugün yayımladığı bilançosunda beklenenden zayıf kazanç ve satışlarda düşüş bildiren ABD'li perakende zinciri Target'in hisseleri yüzde 8 değer kaybetti.