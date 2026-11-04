ABD'nin dış ticaret açığı eylülde beklentinin altında kalarak 105 milyar dolara düştü - Son Dakika
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ABD'nin dış ticaret açığı eylülde beklentinin altında kalarak 105 milyar dolara düştü

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ABD'nin dış ticaret açığı eylülde yüzde 0,7 azalarak 105 milyar dolara indi ve 107,9 milyar dolarlık beklentinin altında kaldı. İthalat yüzde 1,2 artışla 426,6 milyar dolara çıkarak rekor kırdı, ihracat yüzde 1,9 artışla 321,5 milyar dolar oldu.

NEW ABD'nin dış ticaret açığı, eylülde aylık bazda yüzde 0,7 azalarak 105 milyar dolara inerken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı eylülde aylık bazda yüzde 0,7 azalışla 105 milyar dolara düştü.

Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 107,9 milyar dolar olması yönündeydi. Ağustos ayına ilişkin dış ticaret açığı verisi ise 105,7 milyar dolar olarak revize edildi.

Ülkenin ihracatı eylülde önceki aya göre yüzde 1,9 yükselerek 321,5 milyar dolara çıktı. ABD'nin ithalatı da yüzde 1,2 artarak 426,6 milyar dolar oldu ve rekor seviyesini gördü.

???????ABD'nin Kanada'ya verdiği açık eylülde 2,7 milyar dolar azalışla 4,4 milyar dolara geriledi. Tayvan'a verdiği açık 3,6 milyar dolar artışla 21,9 milyar dolara, Avrupa Birliği'ne verdiği açık 3,2 milyar dolar yükselişle 14,2 milyar dolara çıktı.

Ülkenin eylülde en yüksek açık verdiği diğer ticaret ortakları, Meksika (28,7 milyar dolar), Vietnam (25,3 milyar dolar), Çin (17,9 milyar dolar), Güney Kore (12,2 milyar dolar), Almanya (7,9 milyar dolar), İtalya (6,3 milyar dolar), Malezya (5,3 milyar dolar), Japonya (4,8 milyar dolar), Hindistan (4,5 milyar dolar), İrlanda (3 milyar dolar), İsviçre (1,3 milyar dolar), Fransa (1,3 milyar dolar) ve İsrail (661 milyon dolar) olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde ABD'nin dış ticaret fazlası verdiği başlıca ticaret ortakları ise Hollanda (7,7 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (6,2 milyar dolar), Birleşik Krallık (3 milyar dolar), Hong Kong (2,5 milyar dolar), Avustralya (2,1 milyar dolar), Brezilya (1,1 milyar dolar), Singapur (693 milyon dolar), Suudi Arabistan (490 milyon dolar) ve Belçika (229 milyon dolar) oldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD'nin dış ticaret açığı eylülde beklentinin altında kalarak 105 milyar dolara düştü - Son Dakika
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