ABD'nin Kasım Bütçe Açığı 367 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'nin Kasım Bütçe Açığı 367 Milyar Dolar

ABD federal hükümetinin bütçe açığı kasımda %17 artarak 367 milyar dolara ulaştı.

11.12.2024 23:16
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NEW ABD federal hükümetinin bütçe açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 artarak 367 milyar dolara yükseldi.

ABD Hazine Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek 2025 mali yılının kasım ayında federal hükümetin bütçe açığı 367 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 314 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı kasımda geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 17 arttı.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin kasımda 349 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 artarak 302 milyar dolara çıkarken, harcamaları yüzde 14 artışla 669 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde bütçe açığı ile federal hükümetin gelir ve harcamalarında kasım ayı rekoru kırıldı.

İki aylık bütçe açığında yüzde 64'lük artış

Ülkede 2025 mali yılının ikinci ayı olan kasım itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64 artarak 624 milyar dolar oldu.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 381 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 2 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 1 trilyon 253 milyar dolara çıkarken, gelirler yüzde 7 azalışla 629 milyar dolara düştü.

ABD'nin bütçe açığı, 2024 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 artarak 1,8 trilyon dolara yükselmişti.

Federal hükümetin 2024 mali yılındaki bütçe açığı, ülke tarihinin en büyük üçüncü bütçe açığı olmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Hükümet, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin Kasım Bütçe Açığı 367 Milyar Dolar - Son Dakika

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