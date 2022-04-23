ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet arttı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Nisan döneminde, önceki haftaya göre 1 artışla 549'a yükseldi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 206 adet arttı.
Perşembe gününü 108,33 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 106,18 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 103,79 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 101,05 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika