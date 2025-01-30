ABD'nin Petrol Stokları 3,5 Milyon Varil Arttı

Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 500 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 500 bin varil artışla 415 milyon 100 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 860 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 200 bin varil artışla 394 milyon 800 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 3 milyon varil artışla 248 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 18-24 Ocak haftasında 237 bin varil azalarak 13 milyon 240 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 297 bin varil azalışla 6 milyon 448 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 829 bin varil azalışla 3 milyon 686 bin varil oldu.

EIA'nın Ocak 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 550 bin varil olması bekleniyor.