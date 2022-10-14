ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı - Son Dakika
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ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

14.10.2022 08:36
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 9 milyon 900 bin varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 9 milyon 900 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 9 milyon 900 bin varil artarak 439 milyon 100 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 7 milyon 54 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 7 milyon 700 bin varil azalışla 408 milyon 700 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon varil artışla 209 milyon 500 bin varil oldu.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 116 bin varil artışla 6 milyon 63 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 679 bin varil azalışla 2 milyon 872 bin varile düştü.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 1-7 Ekim haftasında 103 bin varil azalarak 12 milyon 332 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Ekim 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 750 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 360 bin varil olması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı - Son Dakika

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