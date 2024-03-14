ABD'nin ticari ham petrol stokları 1,5 milyon varil azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları 1,5 milyon varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 1 milyon 500 bin varil azalarak 447 milyon varil seviyesine geriledi. ABD'nin ham petrol ithalatı ve ihracatı da düşüş gösterdi. Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 104 bin varil azalarak 13 milyon 532 bin varil olarak kaydedildi.

14.03.2024 08:13  Güncelleme: 08:21
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 500 bin varil düşüşle 447 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 600 bin varil artışla 361 milyon 600 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 5 milyon 700 bin varil azalışla 234 milyon 100 bin varil seviyesine geriledi.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 730 bin varil azalarak 5 milyon 491 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 490 bin varil azalarak 3 milyon 147 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 2-8 Mart haftasında 104 bin varil düşüşle 13 milyon 532 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Mart 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 190 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 650 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin ticari ham petrol stokları 1,5 milyon varil azaldı - Son Dakika

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