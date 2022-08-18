ABD'nin petrol stokları hızla eriyor! 117 bin beklerken 7 milyon varil azaldı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin petrol stokları hızla eriyor! 117 bin beklerken 7 milyon varil azaldı

18.08.2022 09:12
ABD'nin petrol stokları hızla eriyor! 117 bin beklerken 7 milyon varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, piyasaların yaklaşık 117 bin varil azalma beklentisinin çok üzerine çıkarak, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 7 milyon 100 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 100 bin varil azalarak 425 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 117 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 400 bin varil azalışla 461 milyon 200 bin varile düştü. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 4 milyon 600 bin varil azalışla 215 milyon 700 bin varil oldu.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 39 bin varil azalışla 6 milyon 132 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 2 milyon 890 bin varil artışla 5 milyon varil oldu. Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 6-12 Ağustos haftasında 118 bin varil azalarak 12 milyon 515 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Ağustos 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 860 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Dükkanına torpil atan çocukları alıkoyan çiğköfteci için 24 yıl hapis istemiyle dava açıldı Dükkanına torpil atan çocukları alıkoyan çiğköfteci için 24 yıl hapis istemiyle dava açıldı Afganistan'daki cami saldırısında çok ağır bilanço! Onlarca ölü ve yaralı var Afganistan'daki cami saldırısında çok ağır bilanço! Onlarca ölü ve yaralı var Ankaralı Namık ve Ümit Besen'le coşan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA bu kez Aydın Aydın eşliğinde dans etti Ankaralı Namık ve Ümit Besen'le coşan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA bu kez Aydın Aydın eşliğinde dans etti
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol stokları hızla eriyor! 117 bin beklerken 7 milyon varil azaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:14 Döviz piyasaları dalgalanıyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
11:02 Afganistan'daki cami saldırısında çok ağır bilanço! Onlarca ölü ve yaralı var
10:55 Ankaralı Namık ve Ümit Besen'le coşan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA bu kez Aydın Aydın eşliğinde dans etti
11:26 Bekçiyi ısıran köpeğe 2 gün gözaltı! Trabzon'da Gecenin Kartalları ile gençler arasında laf atma kavgası çıktı!
10:48 Sokak röportajcısından, Atatürk'ün İngiliz komutana kılıcını teslim ettiğini iddia eden vatandaşa: Sana dalmadığıma şükret
10:50 Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın fiyatları değişkenlik gösteriyor
10:49 Genç erkeklerle birlikte olmak için ülkeye gelen yaşlı İngiliz kadın turistlere Gambiya'dan tepki geldi
10:08 Belediye çalışanları maaşlarına yapılan zam sonrası belediye başkanıyla omuz omuza halay çekti
10:01 Dükkanına torpil atan çocukları alıkoyan çiğköfteciler için 24 yıl hapis istemiyle dava açıldı
09:58 Bıçakla marketi soyan zanlıdan ilginç savunma! Suçluluk duygusunu anlamak için yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 11:33:58. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin petrol stokları hızla eriyor! 117 bin beklerken 7 milyon varil azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement