ABD Perakende Satışları Temmuz'da Düştü - Son Dakika
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ABD Perakende Satışları Temmuz'da Düştü

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Temmuzda perakende satışlar %0,6 azalarak 763,6 milyar dolara indi, Ekim 2025'ten bu yana ilk düşüş.

NEW ABD'de perakende satışlar temmuzda artış beklentilerine rağmen yüzde 0,6 düşerken, Ekim 2025'ten bu yana ilk azalışını kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışların tutarı temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azalarak 763,6 milyar dolara indi.

Ekim 2025'ten bu yana ilk kez azalış kaydeden perakende satışların bu dönemde yüzde 0,1 artması öngörülüyordu. Perakende satışların tutarı, haziran ayında yüzde 0,2 yükselmişti.

Perakende satışlar temmuzda yıllık bazda ise yüzde 5 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde mağaza dışı perakendeciler, motorlu taşıt ve parça satıcıları, benzin istasyonları ile elektronik ve ev aletleri mağazalarındaki satışlar düştü.

Buna karşın, giyim mağazaları, sağlık ve kişisel bakım mağazaları, yapı malzemeleri ile bahçe ekipmanları mağazaları ile mobilya ve ev eşyası mağazalarındaki satışlarda artış görüldü.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Perakende Satışları Temmuz'da Düştü - Son Dakika

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