ABD Senatosu Bütçe Tasarısını Oylamakta Gecikti

ABD Senatosu, federal hükümetin kısmi olarak kapanmasını önleyecek bütçe tasarısını oylamakta gecikti.
Ülkede 2024 mali yılı sonuna kadar bazı hükümet kurumlarına finansman sağlayacak 1,2 trilyon dolarlık bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisinde onaylanmasına rağmen Senatodan zamanında geçemedi.
Savunma (Pentagon), Dışişleri, Hazine, İç Güvenlik, Çalışma, Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının aralarında olduğu hükümet kurumlarına 22 Mart'a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresi yerel saatle cuma gece yarısı doldu.
Senatodaki oylamanın gecikmesi federal hükümetin teknik olarak kısmi kapanmasına yol açtı.
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ise Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin bütçe tasarısının kabul edilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
Senato Cumhuriyetçileri ve Demokratlarının bütçe tasarısının onaylanması konusunda anlaşmaya varması nedeniyle kapanmanın kısa süreli ve etkisinin sınırlı olması bekleniyor.
Söz konusu bütçe tasarısı, cuma günü Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisinde 134'e karşı 286 oyla kabul edilmişti. Temsilciler Meclisinin Demokrat üyelerinin çoğu tasarıyı desteklerken, Cumhuriyetçilerin yarısından fazlası karşı çıkmıştı.
Federal hükümetin kapanması ne demek?
Amerikan kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.
Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.
Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. "Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.
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