ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek bütçe tasarısını kabul etti - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek bütçe tasarısını kabul etti

ABD Senatosu, federal hükümetin kısmi olarak kapanmasını önleyecek 1,2 trilyon dolarlık bütçe tasarısını gecikmeli olarak kabul etti. Tasarının yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak ve böylece federal hükümetin finansman yetersizliği için kapanmasının önüne geçilecek.

23.03.2024 11:55
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ABD Senatosu, federal hükümetin kısmi olarak kapanmasını önleyecek 1,2 trilyon dolarlık bütçe tasarısını gecikmeli olarak kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından ülkede 2024 mali yılı sonuna kadar bazı hükümet kurumlarına finansman sağlayacak tasarı için Senatoda erken saatlerde oylama yapıldı.

Oylamada, 1,2 trilyon dolarlık bütçe tasarısı 24'e karşı 74 oyla gecikmeli de olsa kabul edildi.

Bütçe tasarısının yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak ve böylece federal hükümetin finansman yetersizliği için kapanmasının önüne geçilecek.

Senatodaki oylamanın gecikmesi, federal hükümetin teknik olarak kısmi kapanmasına yol açmıştı.

Söz konusu bütçe tasarısı, cuma günü Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisinde 134'e karşı 286 oyla kabul edilmişti. Temsilciler Meclisinin Demokrat üyelerinin çoğu tasarıyı desteklerken, Cumhuriyetçilerin yarısından fazlası karşı çıkmıştı.

Federal hükümetin kapanması ne demek?

ABD kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. "Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

    Kaynak: AA

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    Son Dakika Ekonomi ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek bütçe tasarısını kabul etti - Son Dakika

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