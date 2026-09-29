ABD tüketici güveni eylülde 81,9 ile 2014'ten bu yana en düşük seviyeye indi - Son Dakika
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ABD tüketici güveni eylülde 81,9 ile 2014'ten bu yana en düşük seviyeye indi

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Conference Board Tüketici Güven Endeksi eylülde 6,7 puan azalarak 81,9'a indi ve 2014'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Piyasa beklentisi 89,2 olurken Mevcut Durum Endeksi 109,3'e, Beklentiler Endeksi 63,6'ya geriledi.

NEW ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, eylülde 81,9 değerine inerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin ekonomik koşullara dair eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin eylül ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi eylülde geçen aya kıyasla 6,7 puan azalarak 81,9 seviyesine indi ve 2014'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 89,2 değerini alması yönündeydi.

Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin ağustos verisi ise 89,4'ten 88,6'ya aşağı yönlü revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, eylülde 7,9 puan azalarak 109,3 seviyesine düştü.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise aynı dönemde 5,9 puan azalışla 63,6 oldu.

Gelecek 12 ay içinde ABD'de bir resesyon yaşanmasının "bir ölçüde muhtemel" olduğuna inanan tüketicilerin oranı artarken, resesyonun "muhtemel olmadığına" inananların oranı azaldı.

Tüketicilerin 12 aylık ortalama ve medyan enflasyon beklentileri eylülde 0,3 puan artarak sırasıyla yüzde 6,1 ve yüzde 5,1 seviyesine yükseldi.

"Tüketici güveni eylülde önemli ölçüde kötüleşti"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninin önceki iki ayda yumuşamanın ardından eylülde önemli ölçüde kötüleştiğini kaydetti.

Mevcut Durum Endeksi'nin keskin bir düşüş gösterdiğine değinen Peterson, Beklentiler Endeksi'nin daha da negatif bölgeye gerilediğine dikkati çekti.

Peterson, mevcut iş koşullarına ilişkin değerlendirmelerin de Eylül 2024'ten bu yana ilk kez negatif olduğunu belirterek, mevcut iş gücü piyasasına ilişkin algıların da kötüleştiğini ancak pozitif bölgede kaldığını bildirdi.

Tüketicilerin gelecek altı ay içinde hem iş koşullarının hem de iş gücü piyasasının zayıflamasını beklediğini anlatan Peterson, hane halkı gelirlerindeki artış beklentisinin de önceki aylara kıyasla daha düşük olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriEkonomiFinansSon Dakika

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