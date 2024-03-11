ABD Tüketicilerinin Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Düşük Seviyede - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Tüketicilerinin Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Düşük Seviyede

ABD Merkez Bankası'nın yayımladığı bir ankete göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi şubatta değişim göstermeyerek yüzde 3 seviyesinde kalmıştır. Bu, son 3 yılın en düşük seviyesidir. Aynı ankete göre, gelecek 12 ayı kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,7'ye çıkmıştır. Haberde ayrıca, ABD'de şubat ayı enflasyonunun yarın açıklanacağı belirtilmiştir.

11.03.2024 18:41  Güncelleme: 18:43
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NEW Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, şubatta da değişim göstermeyerek yüzde 3 olurken son 3 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, şubat ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, şubatta değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu. Böylece kısa vadeli enflasyon beklentisi, Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi, aynı dönemde yüzde 2,4'ten yüzde 2,7'ye, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de yüzde 2,5'ten yüzde 2,9'a çıktı.

Hanehalkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti şubatta 0,2 puan artışla yüzde 5,2'ye yükselirken, hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti ise değişim göstermeyerek yüzde 3,1 oldu.

Bu dönemde maliyetlerde artış beklentisi benzin için yüzde 4,3'e çıkarken, gıda fiyatlarına dair artış beklentisi yüzde 4,9'da sabit kaldı. Maliyetlerde artış beklentisi sağlık için yüzde 6,8'e, üniversite eğitimi için yüzde 5,8'e, kira için yüzde 6,1'e geriledi.

Sağlık harcamalarına ilişkin artış beklentisi Eylül 2020'den, kira harcamalarına ilişkin artış beklentisi de Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'de şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artmıştı.

Ülkede yarın açıklanacak şubat ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olması yönünde.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD Tüketicilerinin Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Düşük Seviyede - Son Dakika

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