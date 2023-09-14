ABD, Türkiye'deki 5 şirkete ve 1 Türk vatandaşına yaptırım uygulayacak - Son Dakika

ABD, Türkiye'deki 5 şirkete ve 1 Türk vatandaşına yaptırım uygulayacak

ABD, Türkiye\'deki 5 şirkete ve 1 Türk vatandaşına yaptırım uygulayacak
Son Güncelleme: 14.09.2023 16:50

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yaptırımlar kapsamında bir Türk vatandaşına ve Türkiye'deki 5 şirkete yaptırım uygulama kararı aldı. ABD, söz konusu kişiyi ve şirketleri Rusya'ya yaptırımları delmekle suçluyor.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ABD Hazine Bakanlığı'ndan kıdemli bir yetkili ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Türkiye'deki beş şirkete ve bir Türk vatandaşına yaptırım kararı aldığını söyledi. Kararın bugün açıklanacağını belirten yetkili, bu şirket ve Türk vatandaşının Rusya'ya yaptırımları delmekle suçlandığını da belirtti.

KARARIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKİCİ

Bahsi geçen şirket ve kişinin gemi nakliyatı ve ticaret şirketlerinin Rusya'nın savunma bakanlığına bağlı gemilere yönelik yaptırımları delmekte yardımcı olduğu da belirtildi. Reuters bu hamlenin ABD-Türkiye ilişkileri için çok kritik bir zamanda denk geldiğini belirtti. Ajans, ABD'nin İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması için meclisin açılmasının beklendiğine dikkat çekti.

"ENDİŞELERİMİZİ 18 AYDIR PAYLAŞIYORUZ"

Son dönemde ABD Hazine Bakanı Wally Adeyemo da dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey ABD'li yetkili Türkiye'ye gelerek temasta bulunmuştu. Reuters bu ziyaretleri, "Herhangi bir Türk şirketinin Rusya'ya yardım etmesini engellemek için bir kampanya" olarak yorumlamıştı.

Reuters'a konuşan ve ismini açıklamayan yetkili, "Son 18 aydır Türkiye hükümetine ve özel sektöre endişelerimizi paylaştık ve onların Rusya savaşıyla bağlantılı yaptırım uyguladığımız kurum ve kuruluşlarla iş yapmanın önemli risklerini söyledik" dedi.

HANGİ ŞİRKETLERE YAPTIRIM UYGULANACAK?

ABD Hazine Bakanlığı'nın Margiana İnşaat Dış Ticaret ve Demirci Bilişim Ticaret Sanayi'ne yaptırım uygulayacağı belirtilirken Denkar Ship Construction isimli şirkete de yaptırım uygulanacağı belirtildi. ID Ship Agency ve sahibi İlker Doğruyol ile birlikte CTL Limited'e de yaptırımın yapılacağı belirtildi.

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SON DAKİKA: ABD, Türkiye'deki 5 şirkete ve 1 Türk vatandaşına yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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