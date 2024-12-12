ABD ÜFE Kasım'da Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD ÜFE Kasım'da Artış Gösterdi

ABD'de ÜFE, kasımda aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3 artış kaydetti; beklentilerin üzerinde çıktı.

12.12.2024 17:49
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NEW ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükselirken, hazirandan bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Bu dönemde yüzde 0,2 artması beklenen ÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 artış göstermişti.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise kasımda yüzde 3 oldu.

Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gören üretici enflasyonunun kasımda yıllık bazda yüzde 2,6 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, ekimde yüzde 2,6 yükseliş kaydetmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de kasımda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,4 arttı.

Aylık bazda piyasa beklentisine paralel gerçekleşen çekirdek üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 3,2 olacağı tahmin ediliyordu.

Çekirdek üretici fiyatları, ekimde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,4 artış kaydetmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD ÜFE Kasım'da Artış Gösterdi - Son Dakika

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