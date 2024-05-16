ABD, Uygur Türklerinin Zorla Çalıştırıldığı Şirketlerin Mallarının Ülkeye Girişini Yasakladı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD, Uygur Türklerinin Zorla Çalıştırıldığı Şirketlerin Mallarının Ülkeye Girişini Yasakladı

ABD, Uygur Türklerinin Zorla Çalıştırıldığı Şirketlerin Mallarının Ülkeye Girişini Yasakladı

ABD yönetimi, Uygur Türklerinin de içinde bulunduğu azınlıkları zorla çalıştırdığı gerekçesiyle Çin'de bulunan 26 şirketin daha ürettiği malların ülkeye girişini yasakladı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası kapsamında, söz konusu şirketlerin ürettiği malların ABD'ye girişinin kısıtlanacağını duyurdu. Bu adımlar, ABD'nin zorla çalıştırmayı ortadan kaldırma ve Uygurlar ile diğer azınlık gruplarına karşı devam eden soykırım ve insanlığa karşı suçlara karşı hesap verebilirliği teşvik etme taahhüdünün bir parçası olarak atılıyor.

16.05.2024 18:15
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NEW ABD yönetimi, Uygur Türklerinin de içinde bulunduğu azınlıkları zorla çalıştırdığı gerekçesiyle Çin'de bulunan 26 şirketin daha ürettiği malların ülkeye girişini yasakladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası" (UFLPA) kapsamında, 26 tekstil şirketinin daha yasak listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada, 17 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere söz konusu şirketlerin ürettiği malların ABD'ye girişinin kısıtlanacağı belirtilerek, "Bu adımlar, ABD'nin ülke tedarik zincirinde zorla çalıştırma kullanımını ortadan kaldırma ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlar ile diğer dini ve etnik azınlık gruplarına karşı devam eden soykırım ve insanlığa karşı suçlara ilişkin hesap verebilirliği teşvik etme taahhüdünün bir parçası olarak atılıyor." ifadeleri kullanıldı.

UFLPA'nın 2021 sonunda yasalaşmasından bu yana yasaklı şirket listesine 65 kuruluşun eklendiği kaydedilen açıklamada, bu şirketlerin giyim, tarım, plastik, kimyasallar, piller, ev aletleri, elektronik ve gıda katkı maddeleri gibi sektörlerde faaliyet gösterdiği bilgisi yer aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, ülkenin tedarik zincirlerinde, zorla çalıştırmaya tolerans göstermeyeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD, Uygur Türklerinin Zorla Çalıştırıldığı Şirketlerin Mallarının Ülkeye Girişini Yasakladı - Son Dakika

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