Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 50,6773 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 50,6778 seviyesinde tamamladı.

Dolar/TL saat 09.25 itibarıyla yatay seyirle 50,6773 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 55,7933'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 kazançla 66,6242'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 103,8 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'de açıklanan verilerin enflasyonun hızlandığına işaret etmesi sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal sıkılaşmada daha agresif adımlar atabileceğine yönelik endişelerin artması küresel piyasalarda satış baskısının artmasına neden oluyor.

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 ile tahminlerin üzerinde büyüdü. Ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,2'lik büyüme kaydetmişti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ekimde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,3 arttı.

Söz konusu gelişme ve verilerle Fed'in aralık ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor ancak bankanın bu artışı yeterli görüp görmeyeceğine ilişkin belirsizlikler piyasalardaki risk iştahını baskılıyor.

Öte yandan, ABD yönetimi, imalat sektörlerinde yapısal kapasite fazlası ve üretime ilişkin politikaları nedeniyle Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB) de aralarında bulunduğu 14 ekonomiye yönelik ek gümrük vergileri getirilmesini önerdi.

Bu kapsamda Çin'den ithal edilen ürünlerin geneline yüzde 20'ye kadar, tarım ürünleri, ham maddeler, ilaçlar, yarı iletkenler ve sivil havacılık parçaları gibi belirlenen ürün gruplarında ise yüzde 10'a kadar ek gümrük vergisi uygulanması öneriliyor.

Analistler, tarifelerin uygulanması halinde enflasyonist baskıların daha da artabileceğini, bu durumun da teknoloji sektörü başta olmak üzere şirketleri zor durumda bırakabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.