ABD'den Çin'in en büyük kablo üreticisine "ihracat kontrollerini ihlal" suçlaması - Son Dakika
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ABD'den Çin'in en büyük kablo üreticisine "ihracat kontrollerini ihlal" suçlaması

09.08.2022 17:28
ABD'den Çin'in en büyük kablo üreticisine "ihracat kontrollerini ihlal" suçlaması

ABD yönetimi, Çin'in en büyük tel ve kablo üreticisi Far East Cable şirketini İran'a yapılan sevkiyatlarla ilgili ABD'nin ihracat kontrollerini ihlal etmekle suçladı.

ABD yönetimi, Çin'in en büyük tel ve kablo üreticisi Far East Cable şirketini İran'a yapılan sevkiyatlarla ilgili ABD'nin ihracat kontrollerini ihlal etmekle suçladı.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Far East Cable şirketinin Eylül 2014'ten Ocak 2016'ya kadar ABD hükümeti tarafından ihracat kontrolleri ihlali nedeniyle soruşturma altında olan telekomünikasyon ekipmanı ve cep telefonu üreticisi ZTE ile İranlı telekomünikasyon şirketleri arasında bağlantı görevi gördüğü kaydedildi.

Far East Cable şirketinin ZTE ve İranlı telekomünikasyon şirketleriyle ABD menşeli ekipmanları İran'a teslim etmek için sözleşme imzaladığı kaydedilen açıklamada, şirketin ABD ihracat kontrollerini 18 kez ihlal etmekle suçlandığı bildirildi.

Açıklamada, ZTE'nin Mart 2017'de ihracat kontrollerinin daha geniş ihlallerinden dolayı suçlu bulunduğu anımsatılarak, şirketin o dönemde toplam 1,19 milyar dolarlık para cezası ödediği belirtildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'den Çin'in en büyük kablo üreticisine 'ihracat kontrollerini ihlal' suçlaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'den Çin'in en büyük kablo üreticisine "ihracat kontrollerini ihlal" suçlaması - Son Dakika
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