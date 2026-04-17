Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün oğlu Mehmet Emre Gül, iş dünyasındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce AVM’lerde açtığı “bardakta mısır” stantlarıyla girişimciliğe adım atan Gül, bu kez çikolata sektörüne yöneldi.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKAYI TÜRKİYE’YE TAŞIDI

Oksijen'deki habere göre; 35 yaşındaki Mehmet Emre Gül, dünyanın en pahalı çikolataları arasında gösterilen İsviçre merkezli bir markanın ürünlerini Türkiye’de satışa sundu. Markanın ilk satış noktalarından biri İstanbul’daki İstinyePark AVM’de açıldı.

İKİNCİ MAĞAZA AKASYA’DA

Gül’ün şirketi, İstanbul’daki yatırımlarını genişleterek Akasya AVM’de de bir mağazası açtı. Böylece dünyanın en pahalı çikolatalarını üreten marka, Türkiye’de iki farklı lokasyonda tüketiciyle buluşmaya başladı.

GİRİŞİMCİLİK YOLCULUĞU DEVAM EDİYOR

2008 yılında küçük ölçekli stantlarla iş hayatına başlayan Mehmet Emre Gül’ün, son yatırımıyla birlikte lüks tüketim sektöründe de yer almaya başladığı görülüyor.