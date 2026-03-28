Açığa Satış Yasağı 10 Nisan'a Kadar Sürecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 10 Nisan seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.

SPK, konuya ilişkin detayların yer aldığı duyuru yayımladı.

Buna göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra, kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin de aynı tarihe kadar devam edeceği bildirildi.