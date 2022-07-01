Adabahçe'de yaz bereketi yaşanıyor - Son Dakika
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Adabahçe'de yaz bereketi yaşanıyor

01.07.2022 16:44
Adabahçe'de yaz bereketi yaşanıyor

Kuşadası Belediyesi tarafından yerel tarımsal üretimi geliştirmek amacıyla üç yıl önce yaşama geçirilen ve bugüne kadar 25 ton ürün elde edilen Adabahçe'de yaz hasadı devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından yerel tarımsal üretimi geliştirmek amacıyla üç yıl önce yaşama geçirilen ve bugüne kadar 25 ton ürün elde edilen Adabahçe'de yaz hasadı devam ediyor. Toplanan ürünler Halk AdaMarket satış noktalarında uygun fiyata satışa sunuluyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin verimli topraklarında yeşertilen Adabahçe'deyaz bereketi yaşanıyor. Değirmendere mevkiinde bulunan atıl durumdaki 8 dönümlük belediye arazisi üzerinde yaşama geçirilen Adabahçe'nin verimli topraklarında yerli fide ve tohumlarla üretilen yaz sebzelerinin hasadı sürüyor.

Mayıs ayında toprakla buluşturulan domates, patlıcan, kabak, biber, salatalık, acur, kavun ve karpuzlar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen mevsimlik kadın tarım işçileri tarafından haftada 3 kez toplanarak Halk AdaMarket Satış Mağazası, Halk AdaMarket Karavanı ve AdaMarket Ekspres araçlarında satışa sunuluyor. Kuşadası Belediyesi tarafından açılan Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı'nın ardından Halk AdaMarket satış noktaları da büyük ilgi görüyor. Adabahçe projesi bir yandan vatandaşların sağlıklı gıdaya ekonomik yollardan ulaşmasını sağlarken, bir yandan da kadın istihdamına sağladığı katkıyla dikkat çekiyor.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Teknisyeni Heves Ok, Adabahçe'de yaz hasadının Ağustos ayı sonuna kadar devam edeceğini belirterek "2019 yılının Haziran ayında Belediye Başkanımız Ömer Günel ile birlikte toprakla buluşturduğumuz yerli fide ve tohumların üzerinden 3 yıl geçti. Bu süre zarfında yaz ve kış dönemi olmak üzere yılda 2 kez hasat gerçekleştirerek 25 ton sebze ve meyveyi Halk AdaMarket satış noktaları aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırdık. 2022 yaz dönemine de bereketli başladık" dedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen mevsimlik tarım işçilerinden Zehra Çelebi ise haftada 3 kez Adabahçe'ye gelerek yetiştirilen ürünleri topladıklarını söyledi. Ürünlerin yetişme sürecine tanık olmaktan ve toprakla ilgilenmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Zehra Çelebi "Bir kadın olarak ev ekonomisine katkı sunmaktan dolayı da son derece memnunum. Kentimiz için böylesine önemli bir projeyi yaşama geçiren Belediye Başkanımız Ömer Günel'e teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adabahçe'de yaz bereketi yaşanıyor - Son Dakika

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