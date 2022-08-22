Adalet Bakanlığı personelini mutlu eden hamle! 25 bin TL banka promosyonu yatıracaklar

Adalet Bakanlığı'ndan çalışanlarına promosyon müjdesi geldi. Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlandı. Buna göre bakanlık çalışanlarına Vakıfbank tarafından 25 bin TL promosyon ödenecek.

PEŞİN ÖDENECEK

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlanmıştır. Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 19 Ağustos 2022 tarihinde yapılmıştır. İhalenin ilk oturumunda en yüksek teklif 20 bin 100 TL olarak Vakıfbank tarafından verilmiştir. Diğer bankalar ise ihaleden çekilmiştir. Bakanlığımız temsilcileri ve Büro Memur Sen ile Koop İş Sen yetkililerinin katılımıyla 22 Ağustos 2022 tarihinde yapılan ihalenin son oturumunda Vakıfbank peşin ödenmek üzere 25 bin TL olarak teklifini revize etmiştir. Bu teklif üzerine ihale bu rakam üzerinden sonuçlandırılmıştır" denildi.

1 EYLÜL - 1 EKİM ARASINDA HESAPLARDA

Açıklamada, ihale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen 25 bin TL'nin 1 Eylül 2022 - 1 Ekim 2022 arasında tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödeneceği belirtildi.