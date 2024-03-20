Adana, 2023 yılında karpuz üretiminde Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana, 2023 yılında karpuz üretiminde Türkiye birincisi oldu

Adana, 2023 yılında karpuz üretiminde Türkiye birincisi oldu

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılında Adana'nın 554 bin ton karpuz üretimi ile Türkiye'nin toplam karpuz üretiminin yüzde 17,6'sını karşıladığını ve bunun sonucunda üretimde Türkiye birincisi olduğunu açıkladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Biliyor musunuz? Adana'nın 2023 yılında 554 bin ton karpuz üretimi ile Türkiye üretiminin yüzde 17,6'sını karşıladı. Türkiye birincisi oldu' denildi. - ADANA

20.03.2024 10:49  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana, 2023 yılında karpuz üretiminde Türkiye birincisi oldu.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılında Adana'nın 554 bin ton karpuz üretimi ile Türkiye'nin toplam karpuz üretiminin yüzde 17,6'sını karşıladığını ve bunun sonucunda üretimde Türkiye birincisi olduğunu açıkladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Biliyor musunuz? Adana'nın 2023 yılında 554 bin ton karpuz üretimi ile Türkiye üretiminin yüzde 17,6'sını karşıladı. Türkiye birincisi oldu" denildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Türkiye, Adana, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana, 2023 yılında karpuz üretiminde Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TÜBİTAK, yeni ve gelişen teknolojilere destek çağrısı yaptı
    11:20 TÜBİTAK, yeni ve gelişen teknolojilere destek çağrısı yaptı

    TÜBİTAK, yeni ve gelişen teknolojilere yönelik çığır açıcı projelere uluslararası işbirlikleri yoluyla destek sağlamak amacıyla proje çağrısı yaptı. Çağrı kapsamında, çok boyutlu coğrafi bilgi sistemleri ve dijital dönüşüm ekosistemleri gibi çeşitli projelere destek verilecek. Proje süresi en fazla 36 ay olacak ve başvurular 10 Nisan'a kadar yapılabilecek.

  • Düzce'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 137.877'ye Ulaştı
    11:14 Düzce'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 137.877'ye Ulaştı

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonunda 137.877'ye yükseldi. Bu araçların içinde 65.500 otomobil, 2.724 minibüs, 1.493 otobüs, 19.954 kamyonet, 5.364 kamyon, 28.518 motosiklet, 13.820 traktör ve 504 özel amaçlı taşıt bulunuyor.

  • Kütahya'da Simav Kızılcık Göleti inşaatı tamamlanacak
    11:13 Kütahya'da Simav Kızılcık Göleti inşaatı tamamlanacak

    Kütahya AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, 405 milyon 502 bin TL'ye ihale edilen Simav Kızılcık Göleti inşaatının tamamlanmasıyla 3 bin 345 hektar tarım arazisinin sulamaya açılacağını belirtti.

  • Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 343 Bin 111'e Ulaştı
    11:13 Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 343 Bin 111'e Ulaştı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibariyle 343 bin 111'e ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların çeşitleri ise otomobil, kamyonet, motosiklet, traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlardan oluşuyor. Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 29 milyon 142 bin 942'ye ulaştı.

  • 170 ülkeye ihraç edilen Türk dizilerinin yeni hedefi dünyanın en kalabalık ülkesi Çin
    11:10 170 ülkeye ihraç edilen Türk dizilerinin yeni hedefi dünyanın en kalabalık ülkesi Çin

    Her yıl yaklaşık 170 ülkeye ihraç edilen Türk dizileri, dünyanın kalabalık ülkesi Çin'e girmeyi hedefliyor.

  • Adana'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 830 bin 742 oldu
    11:06 Adana'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 830 bin 742 oldu

    TÜİK'in 2024 yılı ilk çeyreği verilerine göre Adana'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 830 bin 742 olarak belirlendi. Bu araçların 406 bin 457'si otomobil, 11 bin 815'i minibüs, 4 bin 823'ü otobüs, 120 bin 822'si kamyonet, 23 bin 036'sı kamyon, 200 bin 082'si motosiklet, 1890'ı özel amaçlı araç ve 61 bin 547'si traktörden oluşuyor.

  • Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti
    11:06 Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti

    Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci ve beraberindeki heyet, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti. Ziyaret esnasında CHP adayı Eyüp Kahveci ve beraberindeki heyet, Kütahya'nın sanayi potansiyeli ve ekonomik büyüme hedefleri üzerine Yönetim Kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu.


11:13 Fenerbahçe, Trabzonspor’u mağlup etti ve ligden çekilebilir Fenerbahçe, Trabzonspor'u mağlup etti ve ligden çekilebilir
10:39 Anket sonuçları geldi İşte seçime 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin’de son durum Anket sonuçları geldi! İşte seçime 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin'de son durum
09:25 Marmara’da deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Marmara'da deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
08:29 Vatandaş haklı olarak isyanda Oturdukları yerden 200 bin TL maaş alıyorlar Vatandaş haklı olarak isyanda! Oturdukları yerden 200 bin TL maaş alıyorlar
08:03 Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün intihar etti Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün intihar etti
10:37 Gram, çeyrek cumhuriyet altını ne kadar İşte güvenli limanda son durum Gram, çeyrek cumhuriyet altını ne kadar? İşte güvenli limanda son durum
09:57 Bozok’un kendisini istemediğini öğrenen Nagihan gözyaşları içinde veryansın etti Bozok'un kendisini istemediğini öğrenen Nagihan gözyaşları içinde veryansın etti
09:57 Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak, 32 il için oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak, 32 il için oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
09:55 MİT PKK’nın sözde sorumlusunu böyle avlamış Nokta operasyon kamerada MİT PKK'nın sözde sorumlusunu böyle avlamış! Nokta operasyon kamerada
09:53 Trafikte kadın kavgası Hemcinsini çocuğunun gözü önünde darbetti Trafikte kadın kavgası! Hemcinsini çocuğunun gözü önünde darbetti
09:24 Apar topar evlenen Ebru Gündeş hamile mi Söylentiler asılsız çıktı Apar topar evlenen Ebru Gündeş hamile mi? Söylentiler asılsız çıktı
08:59 CHP lideri Özel’den Gökhan Zan’la ilgili çok konuşulacak sözler: Şaşırmadım, hep bizdeki belediyeleri istedi CHP lideri Özel'den Gökhan Zan'la ilgili çok konuşulacak sözler: Şaşırmadım, hep bizdeki belediyeleri istedi
08:55 Ticaret Bakanlığı, tüketicileri aldatan reklam ve ticari uygulamalara 17 milyon lira ceza kesti Ticaret Bakanlığı, tüketicileri aldatan reklam ve ticari uygulamalara 17 milyon lira ceza kesti
08:48 Akaryakıta çifte zam Gece yarısı tabela değişiyor Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı tabela değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 11:22:52. #1.11#
SON DAKİKA: Adana, 2023 yılında karpuz üretiminde Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement