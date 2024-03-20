Adana, 2023 yılında karpuz üretiminde Türkiye birincisi oldu.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılında Adana'nın 554 bin ton karpuz üretimi ile Türkiye'nin toplam karpuz üretiminin yüzde 17,6'sını karşıladığını ve bunun sonucunda üretimde Türkiye birincisi olduğunu açıkladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Biliyor musunuz? Adana'nın 2023 yılında 554 bin ton karpuz üretimi ile Türkiye üretiminin yüzde 17,6'sını karşıladı. Türkiye birincisi oldu" denildi. - ADANA
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TÜBİTAK, yeni ve gelişen teknolojilere yönelik çığır açıcı projelere uluslararası işbirlikleri yoluyla destek sağlamak amacıyla proje çağrısı yaptı. Çağrı kapsamında, çok boyutlu coğrafi bilgi sistemleri ve dijital dönüşüm ekosistemleri gibi çeşitli projelere destek verilecek. Proje süresi en fazla 36 ay olacak ve başvurular 10 Nisan'a kadar yapılabilecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonunda 137.877'ye yükseldi. Bu araçların içinde 65.500 otomobil, 2.724 minibüs, 1.493 otobüs, 19.954 kamyonet, 5.364 kamyon, 28.518 motosiklet, 13.820 traktör ve 504 özel amaçlı taşıt bulunuyor.
Kütahya AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, 405 milyon 502 bin TL'ye ihale edilen Simav Kızılcık Göleti inşaatının tamamlanmasıyla 3 bin 345 hektar tarım arazisinin sulamaya açılacağını belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibariyle 343 bin 111'e ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların çeşitleri ise otomobil, kamyonet, motosiklet, traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlardan oluşuyor. Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 29 milyon 142 bin 942'ye ulaştı.
Her yıl yaklaşık 170 ülkeye ihraç edilen Türk dizileri, dünyanın kalabalık ülkesi Çin'e girmeyi hedefliyor.
TÜİK'in 2024 yılı ilk çeyreği verilerine göre Adana'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 830 bin 742 olarak belirlendi. Bu araçların 406 bin 457'si otomobil, 11 bin 815'i minibüs, 4 bin 823'ü otobüs, 120 bin 822'si kamyonet, 23 bin 036'sı kamyon, 200 bin 082'si motosiklet, 1890'ı özel amaçlı araç ve 61 bin 547'si traktörden oluşuyor.
Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci ve beraberindeki heyet, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti. Ziyaret esnasında CHP adayı Eyüp Kahveci ve beraberindeki heyet, Kütahya'nın sanayi potansiyeli ve ekonomik büyüme hedefleri üzerine Yönetim Kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu.
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