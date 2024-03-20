Adana, 2023 yılında karpuz üretiminde Türkiye birincisi oldu.

Adana'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 830 bin 742 oldu

TÜİK'in 2024 yılı ilk çeyreği verilerine göre Adana'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 830 bin 742 olarak belirlendi. Bu araçların 406 bin 457'si otomobil, 11 bin 815'i minibüs, 4 bin 823'ü otobüs, 120 bin 822'si kamyonet, 23 bin 036'sı kamyon, 200 bin 082'si motosiklet, 1890'ı özel amaçlı araç ve 61 bin 547'si traktörden oluşuyor.