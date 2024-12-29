Adana'da 2024'te 3 Bin 100 Yeni Firma Kurulurken, 1.016 Firma Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da 2024'te 3 Bin 100 Yeni Firma Kurulurken, 1.016 Firma Kapandı

Adana\'da 2024\'te 3 Bin 100 Yeni Firma Kurulurken, 1.016 Firma Kapandı

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, 2024 yılında Adana'da 3 bin 100 yeni firmanın faaliyete geçtiğini ve bin 16 firmanın kapandığını açıkladı. Başkan Bayram, 2025 yılı için ekonomik gelişmeler ve hedefler hakkında bilgi verdi.

29.12.2024 10:54  Güncelleme: 11:01
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Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, 2024 yılında Adana'da 3 bin 100 yeni firma faaliyete başlarken bin 16 firmanın da kapandığı söyledi.

Adana Ticaret Odası (ATO) Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Acı başkanlığında Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Meclis Salonu'nda yapılan yılın son toplantısında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, 2024 yılının genel değerlendirmesini yaparak, 2025 yılı hedefleriyle ilgili bilgi verdi.

Üyelerinin yanı sıra tüm Adanalı'ların yeni yılını kutlayan Başkan Bayram, "2025 yılının; meclis üyelerimize, komitelerimize, çalışma arkadaşlarımıza, üyelerimize, ülkemize ve tüm Adanalı hemşehrilerimize mutluluk ve başarılar getirmesini diliyorum. Temennimiz, 2025 yılının ülke olarak refah düzeyinin arttığı bir yıl olmasıdır. 2025 yılında maliyetlerin üzerindeki baskının azaldığı, alım gücünün yükseldiği, üretime odaklandığımız, yatırımların hızlandığı, kısaca iç ve dış ticaretin arttığı bir yıl olmasıdır. 2024 yılında, Adana'mızda 3 bin 100 yeni firma faaliyete geçti, bin 16 firma kapandı" dedi.

Adana Ticaret Odası'nın faaliyetlerine de değinen Bayram, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sektörlerinde 60 yılı aşan üyelerimize plaket takdim ettik. 2025 yılında 50, 40 ve 30 yıllık firmalarımızı ziyaret edeceğiz. İstihdama çok önem veriyoruz. 50 ile 500, 500 ile 1000 ve 1000 ve üzeri istihdam sağlayan firmalarımıza yönelik ödül töreni düzenleyeceğiz. Ayrıca, üyelerimizin sorunlarını çözmek için gerek yerelde, gerekse Ankara'da siyasilerle ve belediye başkanları ile istişarelerde bulunuyoruz. STK ve SİAD'larla da sürekli bir araya geliyoruz. Özellikle Adana'da faaliyet gösteren sektörlerin karma küme siteleşmesi için görüşmeler gerçekleştiriyoruz. 2024 yılında tüm meclis üyelerimizi iş yerinde ziyaret ettik. Yeni yılda da ziyaretlerimize devam edeceğiz. Dijital dünyaya ayak uydurmak ve üyelerimizin hizmetlere daha kolay ve hızlı ulaşmasını sağlamak için mobil uygulamayı hayata geçirdik."

ATO Meclis Başkanı İsmail Acı da, 2025 yılının herkese sağlık, mutluluk ve bol kazançlar getirmesi temennisinde bulunarak "2024 yılındaki en büyük sorunumuz maalesef ekonomi ve hayat pahalılığı. Umarım 2025 yılında ekonomik anlamda ciddi atılımların ve gelişmelerin olduğu, enflasyonun kalıcı bir şekilde tek hanelere düşeceği bir yıl olur" şeklinde konuştu.

Meclis toplantısının ardından, Adana Ticaret Odası Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı'nın (ATOSEV) genel kurulu yapıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da 2024'te 3 Bin 100 Yeni Firma Kurulurken, 1.016 Firma Kapandı - Son Dakika

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