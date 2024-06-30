Adana\'da 2024 Yılında İhracat ve İthalat Rakamları Açıklandı

Ekonomi

Adana'da 2024 yılının ilk 5 ayında 1 milyar 290 milyon 388 bin dolarlık ihracat yapılırken, 1 milyar 436 milyon 96 bin dolarlık da ithalat gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Türkiye'de Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 11,3 arttı, ithalat ise yüzde 10,4 azaldı. Adana'da ise Mayıs ayında ihracat 1 milyar 290 milyon 388 bin dolar, ithalat 1 milyar 436 milyon 96 bin dolarlık olarak gerçekleşti. - ADANA