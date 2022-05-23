Meletmez Baraj Göleti ve Sulaması'nın devreye alınmasıyla 9 bin dekar arazi suya kavuşacak - Son Dakika
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Meletmez Baraj Göleti ve Sulaması'nın devreye alınmasıyla 9 bin dekar arazi suya kavuşacak

23.05.2022 10:01

Meletmez Baraj Göleti ve Sulaması'nın devreye alınmasıyla 9 bin dekar arazi suya kavuşacakADANA Adana'nın Kozan ilçesindeki Meletmez Baraj Göleti ve Sulamasının devreye alınmasıyla 9 bin dekar arazi suya kavuşacak.

Meletmez Baraj Göleti ve Sulaması'nın devreye alınmasıyla 9 bin dekar arazi suya kavuşacak

ADANA Adana'nın Kozan ilçesindeki Meletmez Baraj Göleti ve Sulamasının devreye alınmasıyla 9 bin dekar arazi suya kavuşacak.

Kozan'ın Bucak Mahallesinde yapımı tamamlanan ve boru döşemeleri başlayan Meletmez Baraj Göletinde suyun toprakla buluşacağı geri sayım başladı. 5 milyon su hacminde olan Meletmez Baraj Göleti ile 10 bin nüfusun bulunduğu 5 mahallede 9 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan ve tarlalara verilecek su kanallarının açılması, boruların gelmesi ile büyük sevinç yaşayan çiftçiler sonbaharda suya kavuşacaklarını belirterek bölgede tarıma kazandırılan arazi sayısının artarak daha çok üretim yapılacağını belirtti.

Ferhatlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Akça, 2014 yılında yapımına başlanan baraj göletinin şu anda sulama borularının döşendiğinin belirterek, "Ferhatlı, Acarmantaş, Bucak, Ilıca, Çobanpınarı mahallelerimizde 9 bin dekar alan tarım arazisi suya kavuşacak. Su olmadığı için buğday tarlalarımız ve narenciyede fiyat düşümü olunca üreticilerimiz seraya yöneldi, Bölgede çilek, ejder meyvesi gibi bir çok alternatif tarım yapılmakta. Sulama ile birlikte bu üretim artacak" dedi.

Ejder meyvesi ve çilek üreticisi Mustafa Akçoban ise, "Barajımız yapıldı, sulama boruları da döşenir ve sulama sıkıntımız kalmaz diye düşüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.

Meletmez Baraj Göleti ve Sulaması'nın devreye alınmasıyla 9 bin dekar arazi suya kavuşacak
Meletmez Baraj Göleti ve Sulaması'nın devreye alınmasıyla 9 bin dekar arazi suya kavuşacak
Meletmez Baraj Göleti ve Sulaması'nın devreye alınmasıyla 9 bin dekar arazi suya kavuşacak
Meletmez Baraj Göleti ve Sulaması'nın devreye alınmasıyla 9 bin dekar arazi suya kavuşacak
Meletmez Baraj Göleti ve Sulaması'nın devreye alınmasıyla 9 bin dekar arazi suya kavuşacak
Meletmez Baraj Göleti ve Sulaması'nın devreye alınmasıyla 9 bin dekar arazi suya kavuşacak
Meletmez Baraj Göleti ve Sulaması'nın devreye alınmasıyla 9 bin dekar arazi suya kavuşacak
Meletmez Baraj Göleti ve Sulaması'nın devreye alınmasıyla 9 bin dekar arazi suya kavuşacak
Meletmez Baraj Göleti ve Sulaması'nın devreye alınmasıyla 9 bin dekar arazi suya kavuşacak
Meletmez Baraj Göleti ve Sulaması'nın devreye alınmasıyla 9 bin dekar arazi suya kavuşacak
Meletmez Baraj Göleti ve Sulaması'nın devreye alınmasıyla 9 bin dekar arazi suya kavuşacak

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meletmez Baraj Göleti ve Sulaması'nın devreye alınmasıyla 9 bin dekar arazi suya kavuşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meletmez Baraj Göleti ve Sulaması'nın devreye alınmasıyla 9 bin dekar arazi suya kavuşacak - Son Dakika
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