Adana'da denim firması, çiftçilerle işbirliği yaparak rejeneratif pamuk üretimine başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da denim firması, çiftçilerle işbirliği yaparak rejeneratif pamuk üretimine başladı

Adana'da bulunan bir denim firması, birçok markanın talebi doğrultusunda ham madde olarak kullandıkları rejeneratif pamuğu, Avustralya ve Brezilya'dan ithal etmek yerine çiftçilerle işbirliği yaparak 17 dönümde yetiştirmeye başladı. Realteks firması, sürdürülebilir ham madde kullanımına geçme kararıyla birlikte Karataş ilçesinde pilot ekim yaparak kendi rejeneratif pamuğunu üretmeyi hedefliyor. Rejeneratif pamuk üretimiyle birlikte su, gübre ve ilaç kullanımını azaltmayı amaçlayan firma, sürdürülebilir bir üretim yapmayı hedefliyor.

29.06.2024 11:23
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Adana'da denim firması, birçok markanın talebi doğrultusunda ham madde olarak kullandıkları rejeneratif pamuğu, Avustralya ve Brezilya'dan ithal etmek yerine çiftçilerle işbirliği yaparak 17 dönümde yetiştirmeye başladı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Realteks firması, birçok markanın sürdürülebilir ham madde kullanımına kademeli olarak geçme kararının ardından rejeneratif pamuğu ithal etmek yerine Çukurova'da yetiştirmeye karar verdi.

Karataş ilçesinde 17 dönümde pilot ekim yapan firma, alacağı sonuçlara göre ekim alanını genişleterek ürünlerinde kendi rejeneratif pamuğunu kullanmayı hedefliyor.

Realteks Genel Müdürü Mahir Tulay, AA muhabirine, hedeflerinin iyi ürünler yapıp ülkelere göre doğru ürünleri sunabilmek olduğunu söyledi.

Tulay, üretimde sadece kalitenin önemli olmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yıllardır doğaya duyarlılık konuları pek had safhada değildi ama son yıllarda bu konular daha fazla gündeme gelmeye başladı. Biz de kendimize bu hedefleri koyduk. Doğaya ve çevreye zarar vermeyen kimyasallar kullanıyoruz. En son bu rejeneratif pamuk konusuyla ilgili çalışma başlattık. Pamuklarda yetiştirilirken çok fazla su kullanımı, kimyasallar ve gübreler var. Bunların hepsi doğaya zarar veren şeyler. Biz de bunları kendimize hedef seçtik. Kendi pamuğumuzu rejeneratif olarak çiftçilerimizle beraber el birliğiyle üretmeye karar verdik. Bu sene de bunun ilk adımını attık."

Tulay, rejeneratif pamuk üretimi için Karataş ilçesinde bir çiftçiyle işbirliği yaptıklarını belirtti.

Yetiştirdikleri ürünün ekimde hasadını gerçekleştireceklerini anlatan Tulay, şunları kaydetti:

"Rejeneratif pamuk ile birlikte sulama miktarını, gübre ve ilaçları mümkün olduğu kadar azaltmak konusunda işe başladık. Realteks olarak hedefimiz sürdürülebilir bir üretim yapmak. Ham madde pamuk da en önemli etken. İnşallah kısmet olursa önümüzdeki senelerde daha fazla miktarda rejeneratif pamuğumuzu el birliğiyle üreteceğiz ve rejeneratif pamuğu üretim bandımıza sokacağız."

Kaynak: AA

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