Adana\'da dolmuş ve özel halk otobüslerine UKOME\'nin yeni tarifesiyle zam geldi

Adana'da dolmuş ve özel halk otobüslerine UKOME'nin yeni tarifesiyle zam geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ve özel halk otobüslerinin ücretlerine UKOME'nin yeni tarifesiyle zam yapıldı. Dolmuşta elektronik kartla sivil biniş 50, öğrenci 33, nakit 70 lira; özel halk otobüslerinde elektronik kartla sivil 49, öğrenci 33 lira olacak.
ADANA (İHA)– Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ve özel halk otobüslerinin ücretlerine zam yapıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME), yeni ücret tarifelerine göre dolmuşlar için elektronik kart ile sivil binişi 50 lira, elektronik kart ile öğrenci binişi 33 lira olacak.
Nakit ödemede ise sivil ve öğrenci binişi 70 lira olacak. Özel halk otobüsleri için de elektronik kart ile sivil binişi 49 lira, elektronik kart ile öğrenci binişi 33 lira olarak belirlendi.
Kaynak: İHA
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