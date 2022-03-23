Adana'da "don" olaylarının tarıma etkisi değerlendirildi - Son Dakika
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Adana'da "don" olaylarının tarıma etkisi değerlendirildi

23.03.2022 14:41
Adana'da "don" olaylarının tarıma etkisi değerlendirildi

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, mart ayının ilk günlerinde yaşanan "don" olaylarının tarımsal üretime olan zararlarının değerlendirildiği toplantı yapıldı.

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, mart ayının ilk günlerinde yaşanan "don" olaylarının tarımsal üretime olan zararlarının değerlendirildiği toplantı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Engürülü ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Serpil GünalI'n katılımıyla düzenlenen toplantıda Adana yöresinden müdürlüğe don nedeniyle gönderilen afet raporları ele alındı.

Engürülü, bakanlık olarak mart ayı içinde meydana gelen don olayı sebebiyle farklı illerden çok sayıda afet ihbarı aldıklarını, sahadaki çalışmaların teknik personeller tarafından titizlikle yapıldığını belirtti.

Adana'da sert çekirdekli meyveler yanında turfanda patates ekili alanlarda da zarar oluştuğunu gördüklerini bildiren Engürülü, "Turfanda patates ekili alanlarda ortaya çıkan hasar turfanda patatesin piyasaya arzını 3-4 hafta geciktirecek. Bu durumun ortaya patates krizi çıkaracağını düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

TARSİM Genel Müdürü Günal da kuruma intikal eden sigorta yaptırılmış tarımsal üretim alanlarındaki hasar tespitlerini sahadaki eksperler tarafından incelendiğini bildirdi.

TARSİM'in geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda tarımsal afette üzerine düşeni yapacağını belirten Günal, "Adana'da geçen yıl 80 milyon lira hasar ödemesi yaptık. Biz üreticimizden ürünü ektiği andan itibaren devlet destekli tarım sigortasını yaptırmasını bekliyoruz." değerlendirmesi yaptı.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de ilçelerden gelen afet ihbar formlarında, çiçeklenme döneminde olan sert çekirdekli meyveler, patates, karpuz ve mısır gibi tarla ürünlerinde yüzde 10'un üzerinde don zararı olduğunun belirtildiğini bildirdi.

Tekin, zararın takip edildiğini, kesin zarar oranının daha sonraki günlerde ortaya çıkacağını ifade etti.

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Tarım Sigortaları Havuzu, Tarım, Adana, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Adana'da 'don' olaylarının tarıma etkisi değerlendirildi - Son Dakika


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