Üye Girişi
Adana'da "Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni" - Son Dakika

Adana'da "Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni"

05.01.2022 08:42
Adana'da "Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni"

Adana'da, en çok istihdam sağlayan, ihracat yapan, en hızla büyüyen ve enf azla tescil işlemi yapan firmalara düzenlenen törenle ödül verildi.

Adana'da, en çok istihdam sağlayan, ihracat yapan, en hızla büyüyen ve enf azla tescil işlemi yapan firmalara düzenlenen törenle ödül verildi.

Adana'nın 100. Yıl Kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni" Hilton Oteli'nde yapıldı. Törene, TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra kent protokolü katıldı.

Törende, İSO ilk 1000 listesinde yer alan 24, TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde yer alan 13, TOBB Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 firması içinde 3, Adana'da en fazla istihdam sağlayan ilk 20 ve Adana Ticaret Borsası'nda en fazla tescil işlemi yapan ilk 10 firmaya ödülleri verildi.

Törenin açılış konuşmasını 4 oda adına Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç yaptı. Kıvanç, "Sanayide ilklerin öncüsü, Türkiye'nin adını dünyanın her köşesine taşıyan büyük sanayi gruplarının doğduğu şehir olan Adana, sanayileşme geleneğini ve sermaye birikimini yepyeni bir boyuta ulaştırmanın eşiğinde bulunuyor. Adana, tasarım üstünlüğüne sahip ve teknoloji yoğun sanayi ürünlerinde öne çıkmayı hedefliyor. Bu kapsamda modern üretim merkezlerinin hayata geçirilmesi için yürütülen planlamalar tamamlandı. Birçoğunda da çalışmalar başladı. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma töreni gerçekleştirildi" dedi.

"Adana, dev atılımlar yapan bir kent olacak"

Adana'da yaklaşık 20 yeni sanayi bölgesi ve küçük sanayi sitesi kurulması için Adana Valiliği koordinasyonunda kentin tüm paydaşları olarak seferber olduklarını ifade eden Kıvanç şunları kaydetti:

"Yakın gelecekte; Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Ceyhan Karma OSB, Kimya İhtisas OSB, Varlık Fonunun Kuracağı Rafineri Tesisi, Gıda İhtisas OSB, Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB, Su Ürünleri OSB, AOSB 4. Genişleme Alanı, Tekstilkent, Gıda Toptancıları Sitesi, Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi, Mobilyacılar, Keresteciler, Oto Tamirciler, Mermerciler, Geri Dönüşümcüler, Madeni Sanatkarlar, Matbaacılar ve Hurdacılar sitelerinin kurulmasıyla Adana, üretimle dönüşen ve kalkınma yolunda dev atılımlar yapan bir kent olacak."

"5 yıl sonra Adana'yı tanıyamayacaklar"

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, "Beş yıl sonra Adana'mıza gelenler Adana'yı tanıyamayacaklar. Bunu samimiyetle ve inanarak söylüyorum. Adana, Marmara üretim havzasından sonra Türkiye'nin ikinci büyük üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Adana'mız, Akdeniz'in en büyük konteyner limanlarından biri olan Mersin'e yakınlığı, yeni yapılan bölgesel hava alanı ve tamamlanacak olan demiryolu hatları ile lojistik olarak bölgenin merkezi durumundadır. Bölgemiz demir-çelik, kimya, plastik, metal-makina, tekstil, gıda ve tarım üretimi konularında önemli bir üretim merkezidir. Zengin sosyokültürel yapısı, uygun iklimi, çok iyi üniversiteleri, turistik altyapısı ile dışarıdan gelecek yatırımcı ve çalışanlar için bir çekim merkezidir" dedi.

TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek'de yaptığı konuşmada, ödül alan firmaları tebrik etti ve başarılar diledi. Çiçek, konuşmasında şunları söyledi:

"Ülkemiz daha önce nal çivisini bile yurt dışından alan bir ülke idi. Bu ülke o yokluklardan, o yoksulluktan bugünkü yüksek ekonomi seviyelerinde ise bu firmalarımızı tebrik etmek lazım. Bu salonda bulunan firmalarımızda dahil alın teri ile yaptıkları çalışmalar sonucu ülkemizi bu seviyeye getirdiler. Dolayısıyla bu ülkede sanayici olmak, üretmek ve Türkiye'yi bu seviyeye getirmek hakikaten ayrı bir kahramanlıktır."

Konuşmaların ardından Adana'da faaliyet gösteren değişik dallarda ödüle layık görülen firma yetkililerine plaketleri verildi. Ayrıca 4 oda başkanı tarafından katılımlarından dolayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'na da hediye takdim edildi. - ADANA

Adana'da Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni
Adana'da Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni
Adana'da Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni
Adana'da Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni
Adana'da Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni
Adana'da Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni

YORUMLAR
500

İstihdam, Türkiye, Adana, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana'da 'Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni' - Son Dakika Ekonomi


Kafayı çekti, cipini kendisini durdurmak isteyen polisin üstüne sürdü! Şimdi gözaltında! Kafayı çekti, cipini kendisini durdurmak isteyen polisin üstüne sürdü! Şimdi gözaltında!         
08:46
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz: Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz: Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu         
08:39
Türkiye'deki belediyelere 'iflas' uyarısı! Fitch, 3 büyükşehire dikkat çekti! Türkiye'deki belediyelere 'iflas' uyarısı! Fitch, 3 büyükşehire dikkat çekti!         
08:32
İki ülke son dakika olarak duyurdu! Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı İki ülke son dakika olarak duyurdu! Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
08:27
Meteoroloji sarı kodla uyardı! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji sarı kodla uyardı! Bugün hava nasıl olacak?         
08:22
Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı         
11:54
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11

Son Dakika Haberleri
08:41 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? 5 Ocak döviz kuru
08:38 Piyasalarda son durum: Gram altın ne kadar oldu?
08:31 Türkiye'deki belediyelere 'iflas' uyarısı! Fitch, 3 büyükşehire dikkat çekti!
08:29 Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı
08:26 TÜİK'in enflasyon oranı ile halkın enflasyonu arasında dağlar kadar fark var!
08:23 Kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan kocasını öldürdü
08:22 Meteoroloji sarı kodla uyardı! Bugün hava nasıl olacak?
08:09 Kazakistan'da hükümet, protestolar sebebiyle istifa etti
07:49 Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
01:05 Eve alkollü gelen kocasını çocuklarının gözü önünde öldürdü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 08:51:21. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da "Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement