Adana'da Erkenci Patates Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Erkenci Patates Hasadı Başladı

Adana\'da Erkenci Patates Hasadı Başladı

Adana'da patates hasadı başladı; rekolte, zirai don sonrası %10-15 seviyesinde hasar ile gerçekleştiriliyor.

24.04.2025 15:34
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Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana'da erkenci patates hasadı başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, geçen yıl 78 bin dekarlık alandan 318 bin ton rekolte elde edilen Adana'daki tarlalarda hasatla toplanan patatesler, kamyonlara yüklenerek farklı kentlere gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Yüreğir ilçesi Esenler Mahallesi'nde hasadın başladığı patates tarlasında incelemelerde bulundu, üretici ve tarım işçileriyle sohbet etti.

Kökçüoğlu, kentte şubatta meydana gelen zirai don nedeniyle patates yetiştirilen tarlalarda hasadın yaklaşık 25 gün geciktiğini bildirdi.

Zirai don sonrası çiftçilerin gerekli bakımları yapmasının sonucunu bugün tarlalarda görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kökçüoğlu, şöyle devam etti:

"Don afetinde patateste yüzde 20 hasar tespitimiz vardı fakat bunu bugün tarlada yüzde 10-15 seviyesinde görmek bizi açıkçası mutlu etti. İlimizde tarımsal üretim planlaması kapsamında patates üretimi yapıyoruz. Bu yıl 70 bin dekar alanda patates üretmeyi hedeflemiştik. Yaptığımız saha çalışmasında da bu kadar bir alanda patates üretildiğini görüyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olan patatesi turfanda olarak Adana'dan, daha sonra da diğer illerimizden yaparak sorunsuz bir şekilde yeterince üreteceğimize inanıyorum. Çiftçilerimiz üretiyor, ülke ekonomisine katkı vermeye devam ediyor."

Kökçüoğlu, sezonun üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

Üretici Muzaffer Turgut da zirai don sebebiyle hasadın gecikmesine rağmen patateste verimin iyi olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Erkenci Patates Hasadı Başladı - Son Dakika

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