 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da esnaf ve tüketiciler fiyat ve içerik listesi uygulamasını olumlu buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da esnaf ve tüketiciler fiyat ve içerik listesi uygulamasını olumlu buldu

Adana'da işletmelerin girişlerine ve kapılarına fiyat ve içerik listesi konulması uygulaması, esnaf ve tüketiciler tarafından olumlu karşılandı. TÜRES Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, yeni yönetmelikle ilgili değerlendirmede bulunarak, bu uygulamanın haksız kazançları engelleyeceğini ve müşterilere daha net bir hesap sunacağını belirtti. Vatandaşlar da uygulamanın güven teşkil edecek bir adım olduğunu ifade etti.

Adana\'da esnaf ve tüketiciler fiyat ve içerik listesi uygulamasını olumlu buldu
22.12.2023 - 10:55,
Abone Ol

Adana'da esnaf da tüketici de işletmelerin girişlerine ve kapılarına fiyat ve içerik listesi konulması uygulamasını olumlu buldu.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakanlığın haksız kazançla ilgili gelen şikayetler üzerine TÜRES'in de katkılarıyla yönetmelikte değişiklik yaptığını belirten Serttaş, şöyle konuştu:

"Haksız kazançla ilgili bazı şikayetler vardı. Sonuçta da kapıların önüne fiyatların yazılmasıyla ilgili bir karar ortaya çıktı. 1 Ocak'tan itibaren inşallah tüm yeme-içme sektöründeki işletmelerde kapının önünde menü ve fiyatlar belli olacak. Şu an menülerimiz masalarımızda var ama yeni yılla birlikte kapılarımıza da asacağız."

Serttaş, iş yerlerinde aynı ürünlerin fiyatlarının mekanın kalitesi ve yanında sunulanlara göre değişiklik gösterebildiğini dile getirdi.

İşletmelerin giriş noktalarına ve kapılarına fiyat ve içerik listesinin asılması uygulamasını desteklediklerini belirten Serttaş, "Bu olayın yansıması müşterilerimize pozitif olacaktır. Bundan sonra daha net bir şekilde hesabını yapıp aynısını kasada da görecektir. Pozitif yansımasını göreceğiz." dedi.

"Güven teşkil edecek bir uygulama"

Vatandaşlardan Ümit Hamarat da uygulamanın güzel olduğunu dile getirerek, "İnsanların neye ne kadar ödediğini bilmesi gerekiyor. Ona göre hesap kitap yapılması çok doğru ve güzel bir şey. Soru işaretine yer bırakmayacak, güven teşkil edecek bir uygulama olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ticaret Bakanlığı, Adana, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da esnaf ve tüketiciler fiyat ve içerik listesi uygulamasını olumlu buldu - Son Dakika


11:05
Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05
Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
10:58
Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu
10:53
GTA 6 fragmanını sızdıran 18 yaşındaki otizmli hacker'a ömür boyu hastanede kalma cezası GTA 6 fragmanını sızdıran 18 yaşındaki otizmli hacker'a ömür boyu hastanede kalma cezası
10:53
Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor
10:27
Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor
10:23
Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi
10:06
7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önceki sözlerini konuşuyor 7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önceki sözlerini konuşuyor

Son Dakika
11:05 Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05 Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
10:58 Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu
10:53 GTA 6 fragmanını sızdıran 18 yaşındaki otizmli hacker'a ömür boyu hastanede kalma cezası
10:53 Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor
10:27 Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor
10:23 Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi
10:06 7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önceki sözlerini konuşuyor
09:08 Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti
08:56 İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 11:26:34. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da esnaf ve tüketiciler fiyat ve içerik listesi uygulamasını olumlu buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement