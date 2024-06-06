Adana'da Doktorun Bahçesinde Yetişen Fil Sarımsağı Görenleri Şaşırtıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Doktorun Bahçesinde Yetişen Fil Sarımsağı Görenleri Şaşırtıyor

Adana'da bir doktorun hobi olarak evinin bahçesinde yetiştirdiği fil sarımsağı, büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor. Aile hekimi doktor Ali Tuna, arkadaşının hediye ettiği 1 diş fil sarımsağını ekerek çoğaltmaya başladı. Sarımsağın büyüklüğü nedeniyle dikkat çeken Tuna, yüzlerce kilogram sarımsak hasat ederek Türk tarımına kazandırmayı hedefliyor. Su istemeyen ve organik bir ürün olan fil sarımsağı, Adana iklimine uyum sağlıyor.

06.06.2024 09:18
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Adana'da bir doktorun hobi olarak evinin bahçesinde yetiştirdiği fil sarımsağı, görenleri hayrete düşürüyor.

Adana'da aile hekimi doktor Ali Tuna'ya (58), 2018 yılında arkadaşı öğretmen İdris Temiz (33) Tayland'dan getirdiği 1 diş fil sarımsağını (Elephant Garlic) ekmesi için verdi. Merkez Çukurova ilçesindeki evinin bahçesine sarımsağı eken Tuna, normallere göre 3-4 kat büyük bir sarımsak elde etti. Bunun üzerine elde ettiği sarımsağı tekrardan eken Tuna sarımsağı çoğaltarak yetiştirmeye devam etti.

Gören şaşırıp yine bakıyor

Sarımsağın büyüklüğü nedeniyle gören bir daha dönüp bakıyor. 6 yıldır ektiği sarımsaktan yüzlerce tohum elde eden Tuna, bu sene 1 dönüm tarla kiraladı ve orada ekim yaptı. Yüzlerce kilogram sarımsak hasat eden Ali Tuna, bu sene de o sarımsakları yine ekip tohumlarını çoğaltacak.

Türk tarımına kazandırmak istiyor

Fil sarımsağının Çukurova'ya uyum sağladığını belirten Ali Tuna, su istemeyen sarımsak cinsinin Türk tarımına kazandırılmasını istiyor.

"1 diş olarak aldığım sarımsağı bu hale getirdim"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ali Tuna, "Küçüklüğümden bu yana tarıma ilgim var. Araştırma ve geliştirmeyi çok seviyorum. Bu fil sarımsağını 2018 yılında Tayland'dan gelen bir arkadaşım hediye olarak verdi. Ben de bu sarımsağı çoğalttım ve çok büyüdüğünü fark ettim. Bu sarımsağı Türk tarımına kazandırmak istedim. 1 diş olarak aldığım sarımsağı bu hale getirdim. Ancak bu sene 1 dönüm tarla kiralayıp ekim yaptım. Artık elimdeki tohum miktarı rahatlıkla bir tarlayı ekebilecek hale geldi" ifadelerini kullandı.

"Organik bir ürün"

Sarımsağı Türk tarımına kazandırmak için yetkililere ulaşmayı hedefleyen Tuna, "Bu sarımsağın büyüklüğü nedeniyle sanayide kullanılması daha uygun olacaktır. Kabuğu çok kolay soyulabiliyor. Bu sarımsakta mantar hastalığı olmuyor ve yetiştirirken hiç tarım ilacı kullanılmıyor. Organik bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Adana toprağını çok sevdi. Adana iklimine yakın illerde bu ürün kesinlikle çok iyi tutacaktır" diye konuştu.

Kastamonu Taşköprü sarımsağıyla kıyaslama yapan Tuna, yerli sarımsağın keskinliğinin daha iyi olduğunu söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da Doktorun Bahçesinde Yetişen Fil Sarımsağı Görenleri Şaşırtıyor - Son Dakika

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