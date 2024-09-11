Kadın ve Gençler İçin Mesleki Gelişim Projesi Adana'da

Ekonomi

Adana'da kadın ve gençlerin mesleki gelişim fırsatlarının artırılmasının hedeflendiği proje hayata geçirildi.

Adana Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Geçim Kaynağı Tesisi Destek Programı kapsamında "Birlikte Sürdürülebilir Büyüme: Kadın ve Gençler için Mesleki Gelişim" projesi hazırlandı.

Çukurova Kalkınma Ajansında (ÇKA) düzenlenen törende, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran'ın imzaladığı proje kabul edildi.

Kıvanç, törendeki konuşmasında, projenin kadınlar ve gençler için mesleki gelişim fırsatlarını artırmayı hedeflediğini anlattı.

CNC ve forklift operatörlüğü, kaynakçılık ile konfeksiyon alanında eğitimler verileceğini belirten Kıvanç, şunları kaydetti:

"Adana sanayisi, bu tür projelerle hem sosyal hem de ekonomik kalkınmayı birlikte sağlayacak. Kadınlar ve gençlerimiz için daha iyi gelecek inşa etme amacıyla bu projeyi hayata geçirmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz."