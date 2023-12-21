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Adana'da Kozan Aile Destek Merkezi'nden 24 kadına meslek edinme kursu sertifikası - Son Dakika
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Adana'da Kozan Aile Destek Merkezi'nden 24 kadına meslek edinme kursu sertifikası

Adana'da Kozan Aile Destek Merkezi tarafından düzenlenen kuaförlük ve dikiş nakış kursuna katılan 24 kadın, sertifikalarını aldı. Kursiyerler, meslek sahibi olmanın ve kendi işlerini kurabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Adana\'da Kozan Aile Destek Merkezi\'nden 24 kadına meslek edinme kursu sertifikası
21.12.2023 - 10:14,
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Adana'da Kozan Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından gerçekleştirilen meslek edinme kursuna katılan 24 kadın sertifikasına aldı.

Kozan Aile Destek Merkezinde tarafından dezavantajlı kadınlara yönelik kuaförlük ve dikiş nakış kursu açıldı. Kursa 24 kadın katıldı. Kursun bitimiyle meslek sahibi olan kadınlar yapılan törenler sertifikalarını aldı. Belgelerini Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü'nün elinden alan kadınlar çok mutlu oldu.

Şimdiden sipariş almaya başladığını kaydeden Zuhal Demir, "Kendim üretip tasarladığım dikimler ile çok mutluyum. Hem meslek sahibi oldum hem de kendi işimi kurabileceğim" diye konuştu.

Kursiyerlerden Kübra Yamlı ise "Devletimiz sayesinde bir mesleğimiz oldu. Dikiş öğrendim, sipariş alıyorum ve çok mutluyum. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Kuaför kursuna katılan ve çocukluk hayalinin gerçekleştiğini kaydeden Cemile İl ise çok mutlu olduğunu ifade etti.

"Güçlü kadın, güçlü bir Türkiye"

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, "Kozan ADEM, Kozan Kaymakamlığı ve Kozan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kadınlarımızın beceri ve yetenekleri doğrultusunda, mesleki gelişim kursları açılmakta, üretilen ürünler katılımcıların kendilerine hibe edilmektedir. Bu sayede kursiyerler aile bütçesine katkı sağlıyor. Projeden faydalanmak isteyip 3-6 yaş aralığında çocuğu olan kadınlar için alanında uzman okul öncesi öğretmenleri tarafından kreş hizmeti verilmektedir. Bu çerçevede mesleki eğitimlerin yanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen koruyucu ve önleyici eğitimlere katılan 24 kursiyerin katılım belgelerini kendilerine takdim ediyoruz ve başarılı bir süreç diliyoruz. Güçlü kadın, güçlü bir Türkiye 'ye ulaşmayı hedefleyen ücretsiz eğitim kurumu olan ADEM Kozanlı tüm kadınlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Adana'da Kozan Aile Destek Merkezi'nden 24 kadına meslek edinme kursu sertifikası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Kozan Aile Destek Merkezi'nden 24 kadına meslek edinme kursu sertifikası - Son Dakika
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