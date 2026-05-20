Adana\'da Kurban Bayramı Öncesi Denetimler

Adana'da Kurban Bayramı öncesi meyve ve sebze toptancılarında denetim gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde meyve ve sebze toptancılarındaki ürünlerin künye, fiyat ve faturalarını kontrol etti.

Adana Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek, gazetecilere, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesini sağlamak amacıyla denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Meyve ve sebzenin üzerinde yer alan künye bilgileri sayesinde ürünün tarladan tezgaha gelene kadarki tüm maliyet ve satış bilgilerine, üretim yöntemine, hasat ve halden çıkış tarihi gibi verilere ulaşabildiklerini belirten Gödelek, şöyle konuştu:

"Böylelikle, künye bilgileri sebze ve meyvenin üreticiden çıkıp hale geliş süreci ve buradan da son tüketiciye gidişi noktalarında fiyatı kontrol edebilmemize olanak sağlıyor. Malların toptan veya perakende ticaretinde kalitesine, standardına veya gıda güvenilirliğine ilişkin belgelerde ya da künyesinde bilerek değişiklik yapılması, bunların tahrif veya taklit edilmesi ya da bunlarda üçüncü şahısları yanıltıcı ifadelere yer verilmesi hallerini tespit etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Gödelek, mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere her bir aykırılık için 111 bin 263 lira ceza uygulandığını da kaydetti.