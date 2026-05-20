Adana'da Kurban Bayramı Öncesi Denetimler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Kurban Bayramı Öncesi Denetimler

Adana\'da Kurban Bayramı Öncesi Denetimler
20.05.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da meyve sebze toptancılarına yönelik denetim yapıldı; ürünlerin güvenliği kontrol edildi.

Adana'da Kurban Bayramı öncesi meyve ve sebze toptancılarında denetim gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde meyve ve sebze toptancılarındaki ürünlerin künye, fiyat ve faturalarını kontrol etti.

Adana Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek, gazetecilere, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesini sağlamak amacıyla denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Meyve ve sebzenin üzerinde yer alan künye bilgileri sayesinde ürünün tarladan tezgaha gelene kadarki tüm maliyet ve satış bilgilerine, üretim yöntemine, hasat ve halden çıkış tarihi gibi verilere ulaşabildiklerini belirten Gödelek, şöyle konuştu:

"Böylelikle, künye bilgileri sebze ve meyvenin üreticiden çıkıp hale geliş süreci ve buradan da son tüketiciye gidişi noktalarında fiyatı kontrol edebilmemize olanak sağlıyor. Malların toptan veya perakende ticaretinde kalitesine, standardına veya gıda güvenilirliğine ilişkin belgelerde ya da künyesinde bilerek değişiklik yapılması, bunların tahrif veya taklit edilmesi ya da bunlarda üçüncü şahısları yanıltıcı ifadelere yer verilmesi hallerini tespit etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Gödelek, mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere her bir aykırılık için 111 bin 263 lira ceza uygulandığını da kaydetti.???????

Kaynak: AA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Kurban Bayramı Öncesi Denetimler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025’te 2 bin 420’ye yükseldi İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
Okan Buruk Icardi’yi sildi: Gönderin gitsin Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
90 gündür kayıp: Hatay’da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor 90 gündür kayıp: Hatay'da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor

11:43
TBMM’den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
TBMM'den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
11:29
Milyonların hesabına “çift maaş“ gibi para yatacak
Milyonların hesabına "çift maaş" gibi para yatacak
11:14
Savaşta ilk gün çöken planı ABD, Ahmedinejad’ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
Savaşta ilk gün çöken planı! ABD, Ahmedinejad'ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 12:02:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Adana'da Kurban Bayramı Öncesi Denetimler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.