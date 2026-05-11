Adana'da kurbanlık fiyatları belirlendi
Adana'da kurbanlık fiyatları belirlendi

Adana\'da kurbanlık fiyatları belirlendi
11.05.2026 15:28  Güncelleme: 15:29
Adana'da kurbanlık kilogram fiyatları ile kesim ücretleri belirlendi.

Adana Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyat Belirleme Komisyonu, Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Saruhan Yağmur'un başkanlığında toplandı. Hayvan üreticileri, kasap ve belediye temsilcilerinin de yer aldığı fiyat belirleme komisyonu, gerçekleştirilen toplantının ardından küçükbaşta koyunun kilogramını 390 TL, keçi ve tekenin kilogram fiyatını 395 TL, büyükbaşta tosunun 420 TL, düvenin ise 390 TL olarak belirledi.

Kesim fiyatı ise küçükbaş için bin 500 TL, büyükbaş için ise 4 parçaya bölünmek şartıyla 10 bin TL olarak tespit edildi. Kıyma çekiminin kilogram fiyatı ise 30 TL oldu. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana'da kurbanlık fiyatları belirlendi
