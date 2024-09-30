Adana\'da Mücennes Üzümü Bağ Bozumu ve Pekmez Yapım Süreci Başladı

Ekonomi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Mücennes üzümünde bağ bozumu yapıldı. Üzüm meşe külü ile harmanlanıp, iki günde pekmez yapılıyor.

Çeralan Mahallesi'nde Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal'ın da katılımı ile gerçekleşen bağ bozumu ve pekmezin zorlu mesai başladı. Meşe ve mezla ağacının odunundan el edilen kül ile birlikte kaynatılan lezzeti aroması ile bölgede kaymakamlık, Kozan Ticaret Odası bünyesinde coğrafi işaret çalışması yapılan Mücennes üzümünde hasat sonrası pekmez yapımına başlandı. Dut yapraklarının kaşık olarak kullanıldığı, bölgede yetişen su kabaklarının kepçe yapıldığı, nostaljik görüntüler sunan pekmez yapımı 2 gün 3 gece boyunca sürüyor.

"Markalaşarak pazarda yer alması hedefleniyor"

Saimbeyli Belediye Başkanı Dal, hasadın bereketli olmasını temenni ederek bölgede yetişen Mücennes üzümünün lezzetini tescillemek için çalıma yaptıklarını aktararak Saimbeyli ilçesinde köylerde sonbahar ile birlikte bölge lezzetlerinin kış için binbir emek ile hazırlandığını, bu lezzetleri marka değeri katarak ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Meşe külünün lezzetini farklı kıldığını aktaran üretici Ayşe Umut, "Bağ hasadını tamamladık. Burada önce çuvallara koyarak üzümün suyunu çıkarırız. Kazanlara özel hazırladığımız meşe ve mezla ağacı külünü karıştırarak kazanlarımız saatlerce kaynar. Ben daha önce toprak ve kireçle de denedim ama meşe külünün vermiş olduğu lezzet ve renk farklı oluyor. Pekmezin daha lezzetli olmasını sağlıyor. 3 gece 2 gün boyunca bu kazanlar kaynayacak. Zor ama lezzetli bir ürün elde ediyoruz" diye konuştu.

"Bu yıl verim çok yüksek"

Bu sene üzüm veriminin çok yüksek olduğunu kaydeden üretici İsmail Umut ise, "3 dönüm alandan yaklaşık 6 ton üzüm hasadı gerçekleştirdik. Bu sene çok verimli bir sezon oldu. Üzüm bağlarda çok fazla bundan daha iyisi olmaz. 10 kilogram üzümden 1 kilogram pekmez çıkıyor. Çok zahmetli bir süreç. Eskilerin dışında pek yapan kalmadı. Yeni nesil bağlara bahçelere bakmıyor. Gençler biraz kolay geçim istiyor. Ama bizler bu geleneği sürdürüyoruz" diye konuştu. - ADANA