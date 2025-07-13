Adana'da Sanayi-Üniversite İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Adana'da Sanayi-Üniversite İş Birliği Protokolü İmzalandı

Adana\'da Sanayi-Üniversite İş Birliği Protokolü İmzalandı
13.07.2025 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AOSB ve ATÜ arasında sanayi-üniversite iş birliği protokolü imzalandı, öğrencilere staj fırsatları sunulacak.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ile Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) arasında sanayi-üniversite iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir protokol imzalandı. AOSB Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen törende imzalar, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen tarafından atıldı. Törene, her iki kurumun yöneticileri, akademisyenleri ve idari temsilcileri de katılım sağladı.

İmzalanan protokol kapsamında, ATÜ akademisyenleri AOSB'de faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına danışmanlık, proje geliştirme, araştırma ve teknik analiz gibi alanlarda destek verecek. Ayrıca öğrencilere uzun süreli staj ve uygulamalı eğitim olanakları sunulurken, mezunlara yönelik istihdam destekleri ve firmalarla doğrudan temas kurabilecekleri kariyer fırsatları oluşturulacak. ATÜ Teknoloji Transfer Ofisi'ne AOSB bünyesinde mekansal destek sağlanacak ve ortak Ar-Ge projeleri, teknik ziyaretler, seminerler ile eğitim programları düzenlenecek.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, iş birliğinin sanayiciler için bilimsel destek, öğrenciler için ise sektöre güçlü bir geçiş fırsatı sunduğunu vurgulayarak, "Geleceğin rekabeti bilgiyle şekillenecek. AOSB olarak üretimi sadece fiziksel değil, entelektüel bir süreç olarak da görüyoruz. Bu iş birliğini, Adana'nın güçlü yarınları için atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiriyoruz." dedi.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen ise AOSB ile kurulan bu ortaklığın üniversitenin sektöre entegre olma hedefi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Öğrencilerimiz reel sektörü yakından tanıma fırsatı bulacak, akademisyenlerimiz ise sahadaki ihtiyaçlara yönelik bilimsel çözümler üretecek. ATÜ'nün bilimsel birikimini AOSB'nin vizyonuyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Protokolle birlikte ATÜ tarafından AOSB'ye yönelik tezli-tezsiz yüksek lisans programları, MEB onaylı teknik eğitimler ve sürekli eğitim modülleri sunulacak. Böylece üniversite ile sanayi arasında bilgi ve tecrübe temelli sürdürülebilir bir iş birliği modeli hayata geçirilmiş olacak.

Törene ayrıca; AOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri M. Nedim Büyüknacar, Yusuf Kara, Mehmet Tosmur, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, ATÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Haşim Kelebek, Genel Sekreter Doç. Dr. Nihat Döngel, Dekanlar Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu, Prof. Dr. Naime Filiz Özdil, Prof. Dr. Salih Yılmaz, TTO Müdürü Doç. Dr. Levent Aydemir, Doç. Dr. Abdurrahim Dal, Öğr. Gör. Manolya Güldürek ve Özel Kalem Müdürü Tuğba Bilici katıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Organize Sanayi Bölgesi, Hacı Sabancı, Ekonomi, Eğitim, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Sanayi-Üniversite İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı
Kartalkaya davasında 6. gün Kartalkaya davasında 6. gün
Ortalığı karıştıran evlilik teklifi En mutlu günleri karakolda bitti Ortalığı karıştıran evlilik teklifi! En mutlu günleri karakolda bitti
10 Haziran’dan beri kayıp olan şahsın acı sonu 10 Haziran'dan beri kayıp olan şahsın acı sonu
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı İşte sembolik anlamı PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
’’Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor’’ deniyordu, Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk kare geldi ''Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor'' deniyordu, Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk kare geldi
Meteoroloji uyardı Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış Meteoroloji uyardı! Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış
Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz Beste Kökdemir’in karnı belirginleşti Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz! Beste Kökdemir'in karnı belirginleşti

14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
14:30
Yangın davasında boğaz düğümleyen sözler: Kızımı piliç kamyonunda ceset torbalarının içinden aldım
Yangın davasında boğaz düğümleyen sözler: Kızımı piliç kamyonunda ceset torbalarının içinden aldım
13:50
Türkiye’nin gıda devi konkordato ilan etti
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
13:42
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
12:21
AK Parti’den Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakı“ sözlerine yanıt
AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 85 milyona bayrak çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı
10:50
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
10:44
Mayısta nikah, temmuzda düğün Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
Mayısta nikah, temmuzda düğün! Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
10:20
Süleymaniye’den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
Süleymaniye'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
10:09
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
09:49
Japonya’dan Düzce’ye gelin geldi 13 bin kilometrelik aşk
Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk
09:47
Apronda dehşet Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2025 15:57:19. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Sanayi-Üniversite İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.