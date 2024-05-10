Adana'da sezonun ilk turfanda karpuz hasadı yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da sezonun ilk turfanda karpuz hasadı yapıldı

Adana\'da sezonun ilk turfanda karpuz hasadı yapıldı

Adana'nın Karataş ilçesinde Engin Koca'ya ait tarlada gerçekleştirilen hasada Vali Yavuz Selim Köşger de katıldı. Vali Köşger, Adana karpuzunun Türkiye'deki üretiminin 5'te 1'ini karşıladığını belirterek, Adana karpuzunun kendine özgü tadıyla farklı bir şöhret elde ettiğini söyledi. Karpuz üreticisi Engin Koca ise verimli bir hasat dönemi geçirdiklerini ve fiyatların çiftçi ve tüketiciyi memnun ettiğini ifade etti.

10.05.2024 11:38
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Türkiye'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da, sezonun ilk turfanda karpuz hasadı yapıldı.

Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde Engin Koca'ya ait tarlada gerçekleştirilen hasada Vali Yavuz Selim Köşger de katıldı.

Tescilli Adana karpuzunu keserek tadına bakan Vali Köşger, çiftçilere hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

Mevsimin daha sıcak seyretmesi sebebiyle hasadın normalden erken yapıldığını belirten Vali Köşger, "Türkiye'deki karpuzun 5'te 1'i Adana'da üretiliyor. Adana karpuzu coğrafi tescilli. Adana, karpuz konusunda marka olmuş bir şehir. Biraz önce tadımını yaptık, çok lezzetli, aroması iyi. Kendine özgü tadıyla Adana karpuzu Türkiye'de farklı bir şöhret elde etmiş durumda. Bu sezon da Adana karpuzumuzun daha önceden kazandığı şöhreti devam ettirerek bereketli bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyorum." diye konuştu.

Köşger, karpuzun olgunlaşmadan tezgaha çıkmasını engellemek üzere denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Karpuz üreticisi Engin Koca da 100 dönüm alanda örtü altı karpuz yetiştirdiğini ifade etti.

Ocak ayında karpuz çekirdeklerini toprakla buluşturduklarını anlatan Koca, şunları aktardı:

"İlk hasadı yapmış bulunmaktayız. Verimden memnunuz, verimimiz güzel. Zor koşullarda olsa da ürünümüzü yetiştirdik. Bu sene diğer yıllara göre hava koşullarının iyi olmasından dolayı hasada erken başladık. Fiyatlar güzel. Çiftçiyi de tüketiciyi de memnun ediyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Tarlada fiyat 10-12 lira arasında değişiyor."

Kaynak: AA

Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da sezonun ilk turfanda karpuz hasadı yapıldı - Son Dakika

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