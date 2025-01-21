Adana'da Suriyeli İşçi Tartışması - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Suriyeli İşçi Tartışması

Adana\'da Suriyeli İşçi Tartışması

Adana'da Suriyeli işçilerin dönüşü, tarım sektöründe endişe ve tartışmalara yol açtı.

21.01.2025 09:48
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Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da elciler ve tarım temsilcileri arasında 'Suriyeli işçilerin gitmesi' polemiği yaşandı. Elciler Suriyelilerin gitmesinin tarım sektörüne zarar vermeyeceğini, tarım sektörü temsilcileri ise sektöre ciddi zarar vereceğini savundu.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. 11 yıldır tarım sektöründe ciddi ara eleman ihtiyacını kapatan Suriyelilerin dönmesi sektör temsilcilerini endişelendirdi.

Elciler 'sorun olmaz' dedi

Türk tarım işçilerinin başta turizm olmak üzere hizmet sektörüne yöneldiğini belirten temsilciler, Suriyeli tarım işçilerinin ülkesine dönmesi halinde ucuz işçilerin Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini belirtti. Ancak tarım elcileri, Suriyelilerin ülkesine dönmesinin sorun teşkil etmeyeceğini savundu.

Portakal hasadı sırasında bahçede karşı karşıya gelen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ile tarım elcisi Hayrettin Çelik arasında polemik yaşandı.

"Yerli işçilerimizi de desteklememiz lazım"

Elci Hayrettin Çelik, Türk tarım işçilerinin teşvik edilmesi gerektiğini anlatarak, "Şu anda Suriyeli tarım işçilerinden giden olmadı. Bizim 10 yıl önceki tarım işçilerimiz farklı sektörlere kaydığı için şu anda çalışan işçilerin yüzde 70'i Suriyeli. Bu bir gerçek. Eğer dönüş olursa biz tekrar doğu illerinden işçi talep edeceğiz. İşçilerin Adana'ya gelmemelerindeki en büyük sebeplerden bir tanesi de kira fiyatları. Biz işçiyi teşvik etmek istiyorsak işçilerin barınma yerlerini temin etmemiz lazım. Çukurova büyük bir ova. 11 yıldır Suriyeliler var ama bizim yerli işçilerimizi de desteklememiz lazım. Eğer bu Suriyelilerin hepsi birden ülkelerine dönerse sıkıntıyla karşı karşıya geliriz. Önlem alınması lazım" ifadelerini kullandı.

"Suriyeliler gittiğinde işçi bulamayacağız"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise 11 yıl önceki tarım arazileriyle şimdikiler arasında fark olduğunu belirterek, "Suriyeliler gittiğinde işçi bulamayacağız. Çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Afrika ve Türk cumhuriyetleri ülkelerinden işçi getirmeliyiz. Bu kişiler için prefabrik yapılar yapılıp barınmaları sağlanmalı" dedi.

"Eskiden bu kadar ekili alan yoktu"

Son 10 yılda birçok yeni narenciye ağacı ekildiğini hatırlatan Doğan, "Suriyelilerin gitmesi demek tarım sektörünün bitmesi demek. Onlar yokken de bizim tarım sektörümüz vardı ama bu kadar ekili alanımız yoktu. Sert çekirdekli ürünlerimiz yoktu. Damlama sulama sistemlerimiz yoktu. Bu meyvelerin toplanması, budanması ve hazırlanması hep işçilerle yapılan işler. Suriyeliler gittiğinde tarım sektörü sekteye uğrar. Yeni narenciye ağaçları ekildi onlar büyüdüğünde biz işçi bulma konusunda daha da sıkıntıya gireceğiz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da Suriyeli İşçi Tartışması - Son Dakika

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