Adana\'da Tarımsal Sulama Fiyatlarına Zam Tepkisi

Ekonomi

Balıkesir'de tarımsal sulama ücretsiz, su tarifesine de yüzde 15 indirim kararı verilirken, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'daki tarla ve bahçelerin sulama fiyatlarına zam yapılmasının çiftçilerin maliyetlerini önemli ölçüde artıracağını söyledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Adana'daki tarla ve bahçelerin sulama fiyatlarına yapılan zammın bölgedeki çiftçiler arasında tepkiye yol açtığını söyleyen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Zam kararı, özellikle yaz aylarının yaklaşması ve sulama ihtiyacının artmasıyla birlikte çiftçilerin maliyetlerini önemli ölçüde artıracak. Çiftçilerimiz zaten artan girdi maliyetleriyle mücadele ederken, sulama fiyatlarına yapılan bu zam, üretim maliyetlerini daha da yükseltecektir" dedi.

"Zammın geri çekilmesini veya indirimin devam etmesini bekliyoruz"

DSİ'nin sulama fiyatlarında geçen sene deprem bölgesinde yüzde elli indirim yaptığını kaydeden Doğan, "Şimdi ise geçen seneki indirimsiz fiyat üzerinden bir artışa gitti. Bu zam, hem tarla hem de bahçecilik faaliyetlerinde bulunan çiftçilerin su maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Artan maliyetler ürün fiyatlarına yansıyacak ve bu da üreticilerin rekabet güçlerini olumsuz etkileyecektir. Bu durumun tarımsal üretime ve dolayısıyla bölge ekonomisine olumsuz etkileri olacaktır. Sulama suyu üretici için hayati öneme sahip. Bu zammın geri çekilmesini ve geçen sene yapılan indirimin devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Kanallarda bakımlar erken yapılmalı

Kanal bakımlarına da değinen Doğan, "Devlet Su İşlerinin kanal bakımını en geç Ocak ayının başında bitirmesi gerekirken bu işlem uzun dönemde yapılıyor. Bölgemizde Ocak ve Şubat aylarında karpuz, kavun, biber ekimi yapan çiftçilerimiz Devlet Su İşlerinin suyu Mart ayında vermesinden dolayı su sıkıntısı çekiyor. Bu yıl Nisan ayında büyük kanal üzerinde yapılan kapak değişiminden dolayı, 40 dereceyi bulan sıcakta 2- 3 gün su verilmedi. Köprü yapımı, kapak değişimi, bakım onarım gibi tüm işlerin yılın ilk ayında çiftçilerin suya çok ihtiyaç duymadığı dönemde yapılmalı" şeklinde konuştu.

"Sularımızı tasarruflu kullanmak zorundayız"

Türkiye olarak su zengini bir ülke olmadığımızı da belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, " Toplam suyumuzun yüzde 77'si tarımda kullanılıyor. Yüzde 13'ü üretimde ve elektrikte, yüzde 10'u da içme suyu ve evlerde kullanılıyor. Sularımızı tasarruflu kullanmak zorundayız. Vahşi sulama alışkanlıklarının terk edilerek, kapalı basınçlı sulama sistemiyle, yağmurlama damlama sulama sistemine geçilmesi için çiftçiler teşvik edilerek desteklenmelidir" diye konuştu.

Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Ahmet Akın'ın önergesi doğrultusunda tarımsal sulamanın ücretsiz olması ve su tarifelerine yüzde 15 indirim yapılması kararını oy çokluğuyla kabul etti. İndirimler 1 Haziran'da yürürlüğe girecek - ADANA