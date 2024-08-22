Adana'da Yer Fıstığı Üretiminde Yüzde 30 Artış Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana'da Yer Fıstığı Üretiminde Yüzde 30 Artış Bekleniyor

Adana\'da Yer Fıstığı Üretiminde Yüzde 30 Artış Bekleniyor

Adana'da, 275 bin dekarda ekilen yer fıstığının rekoltesinde yüzde 30 artış kaydedilmesi öngörülüyor. Yer fıstığı, çerez ve yağ olarak insan gıdası, hayvan yemi ve toprağı zenginleştirmesiyle sürdürülebilir çiftçilik için önemli bir ürün olarak kabul ediliyor.

22.08.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli tarımsal merkezlerinden Adana'da, 275 bin dekarda ekilen yer fıstığının rekoltesinde yüzde 30 artış kaydedilmesi öngörülüyor.

Çukurova'nın verimli topraklarında yoğun tercih edilen ürünlerden olan yer fıstığında hasat dönemi başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, AA muhabirine, yer fıstığının dünyada bitkisel yağ üretiminde üçüncü sırada olduğunu söyledi.

Yer fıstığının çerez ve yağ olarak insan gıdası, küspesiyle hayvan yemi ve toprağı azot yönünden zenginleştirmesiyle de sürdürülebilir çiftçilik için önemli olduğunu anlatan Kökçüoğlu, geçen yıl Türkiye'de üretilen 185 bin 137 ton ürünün 90 bin tonunun Adana'dan elde edildiğini bildirdi.

Kökçüoğlu, Adana'da geçen sene 210 bin dekarda üretilen yer fıstığın ekim alanının bu yıl 275 bin dekara, rekoltenin de 120 bin tona yükselmesini beklediklerini ifade ederek, "Adana'mızda yer fıstığı üretimi bir önceki sezondaki fıstığı fiyatının fazla olmasından dolayı geçmiş yıllara göre bu yıl biraz daha arttı. Geçen yıla göre hem üretimde hem rekoltede yaklaşık yüzde 30 civarında bir artış bekliyoruz." dedi.

Kumda yetiştirilen ürün erken olgunlaşıyor

Karataş ilçesi Tabaklar Mahallesi muhtarı Osman Çamlı, ilçede 250 hanenin yer fıstığı üretimiyle ilgilendiğini ve 20 bin dekardan fazla alanda ekim yapıldığını dile getirdi.

Çamlı, özellikle geçen yıl ürünün iyi fiyattan satılmasından dolayı bu yıl ekilen yer fıstığı alanının arttığını ifade etti.

İlçede 400 dekarda üretim yapan Mustafa Şimşek de geçen yılki fiyatlar nedeniyle yer fıstığı üretiminin yaygınlaştığını gördüğünü belirterek, "Bizim yörede yer fıstığı kumda yetiştiği için normalden bir ay önce çıkıyor. Bir ay önce çıktığı için biz fiyatta ufak tefek 'yırtıyoruz'." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Yer Fıstığı Üretiminde Yüzde 30 Artış Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:53 Pompada fiyatlar yine değişiyor Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:14 Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti Abdullah Avcı’dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
19:17 İlkay’dan sonra bir veda daha Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
18:31 Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu
18:16 Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:52 Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 13:37:58. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Yer Fıstığı Üretiminde Yüzde 30 Artış Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement