Adana Karpuz Hasadında Son Aşama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Karpuz Hasadında Son Aşama

Adana Karpuz Hasadında Son Aşama
09.07.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da karpuz hasadı sona doğru yaklaşırken, talep düşüklüğü fiyatları etkiliyor.

Türkiye'nin erkenci karpuz üretim merkezlerinden Adana'da Mayıs ayında başlayan karpuz hasadında sona yaklaşıldı. Siyah çekirdeksiz karpuz, tarlada 8 liradan satılırken, çizgili karpuz ise 9-10 liradan alıcı buluyor.

Adana'da Mayıs ayının üçüncü haftasında başlayan karpuz hasadında sezonun sonuna gelindi. Kentte yaklaşık 110 bin dekar üzerine ekilen karpuzdan bu yıl 650 bin ton rekolte alındı. Türkiye karpuz üretiminin önemli bölümünü karşılayan kentte, tarlalarda ki son ürünler de binbir emekle toplanıyor.

Havaların serin gitmesi, talebi geriletti

Öte yandan, hem Adana'da hem de ülke genelinde havaların aşırı sıcak gitmemesi nedeniyle karpuz tüketimi de çok fazla olmadı. Karpuza talep fazla olmayınca da fiyatlar her geçen gün geriledi.

Hasat sırasında İHA muhabirine konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'nın Türkiye karpuz üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini tek başına karşıladığını belirterek, bu yıl ekim alanlarının geçen yıla göre yüzde 10-15 azaldığını söyledi.

"Karpuz hasadı 2 hafta sonra tamamlanacak"

Havaların serin gitmesi nedeniyle hasadın geciktiğini ifade eden Doğan, "Mayıs ayının üçüncü haftasında ilk hasadı yaptık ve ürün piyasaya kilogramı 25 liradan girdi. Şu an siyah çekirdeksiz karpuzun kilogram fiyatı 8 lira seviyesinde. Normal çizgili karpuz ise 9 lira. Adana'da karpuz hasadı yaklaşık 2 hafta sonra tamamlanacak" dedi.

"Karpuza beklenen ilgi olmadı"

225 dönümlük alanda siyah çekirdeksiz karpuz üretimi yaptığını belirten üretici Abdullah Pamuk ise "Adana'da karpuz hasadında finale doğru gidiyoruz. Kilogram fiyatı 8 lira civarında. Hava sıcaklıklarının istenilen seviyede olmaması nedeniyle rekolte düştü. Vatandaşlar da bu yıl karpuza beklediğimiz ilgiyi göstermedi" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Ekonomi, Üretim, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana Karpuz Hasadında Son Aşama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef’e ulaştı Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef'e ulaştı
Belçika’dan ABD’ye net mesaj: NATO’nun 5. maddesi gündeme geldi Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi
İstanbul’daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı İstanbul'daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
Emekliler merakla bekliyordu İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim Emekliler merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

10:21
Rusya’dan NATO’ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
Rusya'dan NATO'ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
08:42
Ankara’dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere’de yeniden değiştirdi
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi
08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 10:45:15. #7.12#
SON DAKİKA: Adana Karpuz Hasadında Son Aşama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.